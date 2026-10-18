https://crimea.ria.ru/20261018/mirovoe-vremya-otvyazhut-ot-vrascheniya-zemli-1160243801.html

Мировое время отвяжут от вращения Земли

Мировое время отвяжут от вращения Земли - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Мировое время отвяжут от вращения Земли

С 20 мая 2027 года мир перейдет на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), которая позволит отказаться от корректировки, учитывающей... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T21:06

2026-10-18T21:06

2026-10-18T21:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. С 20 мая 2027 года мир перейдет на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), которая позволит отказаться от корректировки, учитывающей вращение Земли. Такое решение принято на генеральной конференции по мерам и весам во Франции, пишет РИА Новости.Дополнительным стимулом к принятию решения стало ускорение вращения Земли, наблюдаемое в последние годы, отмечается в документе. Если эта тенденция сохранится, ученым впервые в истории придется не добавлять, а вычитать секунду из всемирного времени. Возникли опасения, что такая корректировка может вызвать сбои в компьютерных системах и критической инфраструктуре, зависящих от точной синхронизации времени.Исторически мировое время привязывали к движению Земли, однако развитие технологий привело к созданию атомных часов, отсчитывающих секунды по колебаниям атомов цезия. Поскольку скорость вращения планеты (UT1) постоянно меняется, эти два эталона времени неизбежно расходятся. Чтобы предотвратить расхождение двух способов измерения времени, были придуманы високосные секунды. С 1972 года их было добавлено 27.По расчетам специалистов, расхождение между астрономическим и атомным временем достигнет одного часа лишь через тысячи лет, и к тому времени существующие методы измерения времени могут оказаться неактуальными.Генеральная конференция по мерам и весам - высший орган Международного бюро мер и весов (МБМВ), межправительственной организации, созданной в 1875 году в соответствии с условиями Метрической конвенции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости