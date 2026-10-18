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Мировое время отвяжут от вращения Земли
Мировое время отвяжут от вращения Земли - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Мировое время отвяжут от вращения Земли
С 20 мая 2027 года мир перейдет на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), которая позволит отказаться от корректировки, учитывающей... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T21:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. С 20 мая 2027 года мир перейдет на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), которая позволит отказаться от корректировки, учитывающей вращение Земли. Такое решение принято на генеральной конференции по мерам и весам во Франции, пишет РИА Новости.Дополнительным стимулом к принятию решения стало ускорение вращения Земли, наблюдаемое в последние годы, отмечается в документе. Если эта тенденция сохранится, ученым впервые в истории придется не добавлять, а вычитать секунду из всемирного времени. Возникли опасения, что такая корректировка может вызвать сбои в компьютерных системах и критической инфраструктуре, зависящих от точной синхронизации времени.Исторически мировое время привязывали к движению Земли, однако развитие технологий привело к созданию атомных часов, отсчитывающих секунды по колебаниям атомов цезия. Поскольку скорость вращения планеты (UT1) постоянно меняется, эти два эталона времени неизбежно расходятся. Чтобы предотвратить расхождение двух способов измерения времени, были придуманы високосные секунды. С 1972 года их было добавлено 27.По расчетам специалистов, расхождение между астрономическим и атомным временем достигнет одного часа лишь через тысячи лет, и к тому времени существующие методы измерения времени могут оказаться неактуальными.Генеральная конференция по мерам и весам - высший орган Международного бюро мер и весов (МБМВ), межправительственной организации, созданной в 1875 году в соответствии с условиями Метрической конвенции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости
Мировое время отвяжут от вращения Земли
Мировое время отвяжут от вращения Земли с 20 мая 2027 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. С 20 мая 2027 года мир перейдет на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени (UTC), которая позволит отказаться от корректировки, учитывающей вращение Земли. Такое решение принято на генеральной конференции по мерам и весам во Франции, пишет РИА Новости.
"Непрерывная шкала UTC вступит в силу 20 мая 2027 года, максимальное значение разности между UT1 и UTC составит 3600 секунд (один час), что обеспечит долгосрочную непрерывность UTC на протяжении нескольких столетий", - говорится в резолюции на сайте Международного бюро мер и весов.
Дополнительным стимулом к принятию решения стало ускорение вращения Земли, наблюдаемое в последние годы, отмечается в документе. Если эта тенденция сохранится, ученым впервые в истории придется не добавлять, а вычитать секунду из всемирного времени. Возникли опасения, что такая корректировка может вызвать сбои в компьютерных системах и критической инфраструктуре, зависящих от точной синхронизации времени.
Исторически мировое время привязывали к движению Земли, однако развитие технологий привело к созданию атомных часов, отсчитывающих секунды по колебаниям атомов цезия. Поскольку скорость вращения планеты (UT1) постоянно меняется, эти два эталона времени неизбежно расходятся. Чтобы предотвратить расхождение двух способов измерения времени, были придуманы високосные секунды. С 1972 года их было добавлено 27.
По расчетам специалистов, расхождение между астрономическим и атомным временем достигнет одного часа лишь через тысячи лет, и к тому времени существующие методы измерения времени могут оказаться неактуальными.
Генеральная конференция по мерам и весам - высший орган Международного бюро мер и весов (МБМВ), межправительственной организации, созданной в 1875 году в соответствии с условиями Метрической конвенции.
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