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Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – что известно

Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – что известно - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – что известно

Над Ленинградской областью военные всю ночь отражают массированный налет беспилотников ВСУ. На данный момент над регионом уже уничтожено 126 дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T07:09

2026-10-18T07:09

2026-10-18T07:19

ленинградская область

александр дрозденко

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Над Ленинградской областью военные всю ночь отражают массированный налет беспилотников ВСУ. На данный момент над регионом уже уничтожено 126 дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.По региону фиксируются короткие перебои в подачи электроэнергии из-за падения обломков БПЛА на линии электропередачи.В Низино Ломоносовского района после прилета на парковке горят четыре машины, добавил Дрозденко.Атака ВСУ продолжается. акцентировал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, безопасность