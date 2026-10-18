Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – что известно - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261018/massirovannaya-ataka-su-na-leningradskuyu-oblast---chto-izvestno-1160292272.html
Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – что известно
Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – что известно - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – что известно
Над Ленинградской областью военные всю ночь отражают массированный налет беспилотников ВСУ. На данный момент над регионом уже уничтожено 126 дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T07:09
2026-10-18T07:19
ленинградская область
александр дрозденко
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
безопасность
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653551_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_29629ed9ae7ac2b4d9f2e0792043f834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Над Ленинградской областью военные всю ночь отражают массированный налет беспилотников ВСУ. На данный момент над регионом уже уничтожено 126 дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.По региону фиксируются короткие перебои в подачи электроэнергии из-за падения обломков БПЛА на линии электропередачи.В Низино Ломоносовского района после прилета на парковке горят четыре машины, добавил Дрозденко.Атака ВСУ продолжается. акцентировал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653551_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_33eb519bf4a5d9c01510da20cf6b9d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво, безопасность
Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – что известно

Над Ленинградской областью сбили 126 беспилотников – повреждены жилые дома

07:09 18.10.2026 (обновлено: 07:19 18.10.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Над Ленинградской областью военные всю ночь отражают массированный налет беспилотников ВСУ. На данный момент над регионом уже уничтожено 126 дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска, и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы", - написал он в МАКС.
По региону фиксируются короткие перебои в подачи электроэнергии из-за падения обломков БПЛА на линии электропередачи.
В Низино Ломоносовского района после прилета на парковке горят четыре машины, добавил Дрозденко.
Атака ВСУ продолжается. акцентировал губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости СВОБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09ВСУ запустили на регионы России более 1000 беспилотников
09:01Гурзуф обесточен из-за аварии
08:49Новости Крыма и Севастополя – главное на утро 18 октября
08:22Трое детей пострадали при массированной атаке ВСУ на Ленинградскую область
08:13На трассе "Таврида" в Крыму сгорела машина
07:45Алиса на Ай-Петри: крымские факты о Кире Булычеве
07:27Нефтяной терминал горит в Санкт-Петербурге после удара ВСУ
07:09Массированная атака ВСУ на Ленинградскую область – что известно
00:01Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
21:33Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день
20:46Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции
20:36Во сколько лет рожают в Крыму - статистика
20:20Над Черным морем и шестью регионами России за день сбили 30 украинских БПЛА
20:12В Севастополе громко - идут учения флота
19:45Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на ЮБК – топ недели
19:26Симферополь накроет плотный туман – объявлено новое экстренное
19:10В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
18:50Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаванию
18:31Подъем уровня рек и сход селей – крымчан предупредили об опасности
Лента новостейМолния