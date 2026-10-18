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Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь

Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь

В Севастополе в понедельник ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T14:19

2026-10-18T14:19

2026-10-18T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России.В этой связи МЧС России просит не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.В понедельник в Крыму также продолжатся сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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