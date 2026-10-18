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Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь
В Севастополе в понедельник ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T14:19
2026-10-18T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России.В этой связи МЧС России просит не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.В понедельник в Крыму также продолжатся сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь

В Севастополе в понедельник ожидаются ливни и ветер до 25 метров в секунду

14:19 18.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС России.
"Очень сильный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с ожидается в Севастополе 19 октября", - говорится в сообщении.
В этой связи МЧС России просит не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами линий электропередачи, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. Также спасатели просят воздержаться от выхода в море и горнолесную местность.
В понедельник в Крыму также продолжатся сильные дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 25 м/с, а в реках ожидаются подъемы уровня воды, предупредили ранее в республиканском главке МЧС России.
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