Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261018/krymskiy-most-seychas-obstanovka-dnem-v-voskresene-1160300903.html
Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье
Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье
В воскресенье во второй половине дня у Крымского моста образовалась очередь по стороны Тамани. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T15:08
2026-10-18T15:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости
новости крыма
керчь
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_57ce35ea07edab724dfa2a650ac6ac77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье во второй половине дня у Крымского моста образовалась очередь по стороны Тамани. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на объекте.С утра и днем 18 октября пробок с обеих сторон транспортного перехода не было.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0b/1150119050_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_a9958ebbe4ca0b7745b5a0a4e3fd00fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье

У Крымского моста сейчас проезда ждут 100 машин со стороны Тамани

15:08 18.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье во второй половине дня у Крымского моста образовалась очередь по стороны Тамани. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на объекте.
С утра и днем 18 октября пробок с обеих сторон транспортного перехода не было.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 100 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовостиНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск
15:24Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
15:08Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье
14:57Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах повреждений
14:39Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света
14:19Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь
14:02Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО
13:46Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
13:30Семь крылатых ракет "Фламинго" сбили силы ПВО
13:18Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции
12:56Кремль: удары ВСУ по России – последние проявления агонии Киева
12:39В сельских школах Крыма создано шесть агроклассов
12:16В Симферополе запускают новый автобусный маршрут
11:57День отца в России: за что крымчане благодарны папам
11:44В Севастополе вывезли 90% скопившегося мусора
11:26Девушка убила свою 16-летнюю подругу у ночного клуба
11:08Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии – погибли 15 человек
10:49У берегов Крыма произошло землетрясение
10:42Путин поздравил работников дорожного хозяйства России с праздником
10:29Двое мужчин потерялись в горах Крыма
Лента новостейМолния