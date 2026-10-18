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Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье
Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье
В воскресенье во второй половине дня у Крымского моста образовалась очередь по стороны Тамани. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T15:08
2026-10-18T15:08
2026-10-18T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье во второй половине дня у Крымского моста образовалась очередь по стороны Тамани. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на объекте.С утра и днем 18 октября пробок с обеих сторон транспортного перехода не было.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка днем в воскресенье
У Крымского моста сейчас проезда ждут 100 машин со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье во второй половине дня у Крымского моста образовалась очередь по стороны Тамани. Об этом информирует канал оперативной информации о ситуации на объекте.
С утра и днем 18 октября пробок с обеих сторон транспортного перехода не было.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 100 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда
по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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