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Кремль: удары ВСУ по России – последние проявления агонии Киева
Кремль: удары ВСУ по России – последние проявления агонии Киева - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Кремль: удары ВСУ по России – последние проявления агонии Киева
Удары украинских боевиков по регионам России являются последними проявлениями агонии киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T12:56
2026-10-18T12:56
2026-10-18T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Удары украинских боевиков по регионам России являются последними проявлениями агонии киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также отметил, что Вооруженные силы России постоянно осуществляют планомерные и массированные удары, которые призваны понизить ударный потенциал киевского режима. И это дает свои результаты, указал он.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кремль, дмитрий песков, атаки всу, украина, безопасность, россия, новости сво, новости, политика
Кремль: удары ВСУ по России – последние проявления агонии Киева
В Кремле назвали удары ВСУ по России последними проявлениями агонии режима Зеленского