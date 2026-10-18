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Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света
Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света
В понедельник, 19 октября, Красноперекопский район останется без энергоснабжения на 12 часов. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T14:39
2026-10-18T14:39
2026-10-18T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В понедельник, 19 октября, Красноперекопский район останется без энергоснабжения на 12 часов. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света
В Красноперекопском районе Крыма в понедельник выключат свет на 12 часов