https://crimea.ria.ru/20261018/krasnoperekopskiy-rayon-v-ponedelnik-na-ves-den-ostanetsya-bez-sveta-1160300302.html

Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света

Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Красноперекопский район в понедельник на весь день останется без света

В понедельник, 19 октября, Красноперекопский район останется без энергоснабжения на 12 часов. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T14:39

2026-10-18T14:39

2026-10-18T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В понедельник, 19 октября, Красноперекопский район останется без энергоснабжения на 12 часов. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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красноперекопский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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