https://crimea.ria.ru/20261018/kogda-na-yuge-kryma-dostroyat-kanalizatsionno-nasosnuyu-stantsiyu-1160273116.html
Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию
Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию
Работы по реконструкции канализационно-насосной станции (КНС) на Южном берегу Крыма выполнены на 20%. Завершить их планируют в конце 2027 года. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T21:28
2026-10-18T21:28
2026-10-18T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции канализационно-насосной станции (КНС) на Южном берегу Крыма выполнены на 20%. Завершить их планируют в конце 2027 года. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.По данным министерства, специалисты подрядной организации армируют стены здания камеры переключения и внутренних помещений, ремонтируют крыши насосной, демонтируют напорные трубопроводы и старую запорную арматуру в машинных залах, очищают приемное отделение. Параллельно ведется закупка и поставка необходимого оборудования.Работы на станции проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".Ранее сообщалось, что продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабженияИнфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиКак идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве
https://crimea.ria.ru/20261009/ves-bereg-v-rabote-v-krymu-stroyat-i-remontiruyut-ochistnye-sooruzheniya-1160080195.html
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Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию
Канализационно-насосную станции на юге Крыма запустят в декабре 2027 года