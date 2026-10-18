Рейтинг@Mail.ru
Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Нацпроекты в Крыму
https://crimea.ria.ru/20261018/kogda-na-yuge-kryma-dostroyat-kanalizatsionno-nasosnuyu-stantsiyu-1160273116.html
Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию
Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию
Работы по реконструкции канализационно-насосной станции (КНС) на Южном берегу Крыма выполнены на 20%. Завершить их планируют в конце 2027 года. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T21:28
2026-10-18T21:28
крым
нацпроекты в крыму
очистные сооружения
канализационные очистные сооружения «южные»
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
минжкх крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/04/1156597240_0:141:1504:987_1920x0_80_0_0_91e74442d2f40985170ab0d7c4f62357.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции канализационно-насосной станции (КНС) на Южном берегу Крыма выполнены на 20%. Завершить их планируют в конце 2027 года. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.По данным министерства, специалисты подрядной организации армируют стены здания камеры переключения и внутренних помещений, ремонтируют крыши насосной, демонтируют напорные трубопроводы и старую запорную арматуру в машинных залах, очищают приемное отделение. Параллельно ведется закупка и поставка необходимого оборудования.Работы на станции проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".Ранее сообщалось, что продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабженияИнфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиКак идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве
https://crimea.ria.ru/20261009/ves-bereg-v-rabote-v-krymu-stroyat-i-remontiruyut-ochistnye-sooruzheniya-1160080195.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/04/1156597240_0:0:1504:1128_1920x0_80_0_0_ece64e039fbe3fb91b5075c30c335613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, очистные сооружения, канализационные очистные сооружения «южные», новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, минжкх крыма
Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию

Канализационно-насосную станции на юге Крыма запустят в декабре 2027 года

21:28 18.10.2026
 
© Минстрой КрымаРеконструкция канализационных очистных сооружений
Реконструкция канализационных очистных сооружений
© Минстрой Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Работы по реконструкции канализационно-насосной станции (КНС) на Южном берегу Крыма выполнены на 20%. Завершить их планируют в конце 2027 года. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

"Подрядная организация полностью завершит все работы в декабре 2027 года. Мощность объекта — более 67 тысяч кубических метров в сутки. На данный момент работы по реконструкции выполнены более чем на 20%", – говорится в сообщении.

По данным министерства, специалисты подрядной организации армируют стены здания камеры переключения и внутренних помещений, ремонтируют крыши насосной, демонтируют напорные трубопроводы и старую запорную арматуру в машинных залах, очищают приемное отделение. Параллельно ведется закупка и поставка необходимого оборудования.
Работы на станции проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры".
Ранее сообщалось, что продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения
Инфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дороги
Как идет строительство канализационного коллектора в Балаклаве
Анфилада чанов с работающими полезными бактериями - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
9 октября, 21:01
Весь берег в работе: в Крыму строят и ремонтируют очистные сооружения
 
Нацпроекты в КрымуКрымОчистные сооруженияКанализационные очистные сооружения «Южные»Новости КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяМинЖКХ Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59Атака на Петербург и землетрясение у берегов Крыма: главное за день
21:28Когда на юге Крыма достроят канализационно-насосную станцию
21:06Мировое время отвяжут от вращения Земли
20:46Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в Симферополе
20:27Обойдет рак по смертности: ученые рассказали о скрытой опасности для людей
20:14Важен авторитет: каких подростков чаще вовлекают в преступную деятельность
19:51Россиянку Екатерину Гамову включили в Международный зал славы волейбола
19:43Россиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису
19:38"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины
19:29На Ялту обрушился шторм
19:11Что нужно для развития автотуризма в Крыму
18:59Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделке
18:46Грибник заблудился в горах Крыма
18:29Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров
18:13В России фиксируют единичные случаи заболевания гриппом
17:42От дождей к теплу золотой осени – погода на неделе в Крыму
17:19Российские военные разбили судно с грузом для ВСУ близ Одессы
17:09В Севастополе непогода остановила паром и катера
16:57Более 1200 крымских отцов ушли в декрет
16:38США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
Лента новостейМолния