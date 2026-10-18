https://crimea.ria.ru/20261018/kak-zaschischali-poluostrov-85-let-krymskoy-oboronitelnoy-operatsii-1160299293.html

Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции

Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции

85 лет назад, 18 октября 1941 года, началась Крымская оборонительная операция, в ходе которой бойцы Красной армии пытались сдержать прорыв наступающих сил... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T13:18

2026-10-18T13:18

2026-10-18T13:18

крым в истории: секреты, факты, фото

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крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 85 лет назад, 18 октября 1941 года, началась Крымская оборонительная операция, в ходе которой бойцы Красной армии пытались сдержать прорыв наступающих сил вермахта и румынских войск на полуостров. Героическая оборона Крыма продолжалась 62 дня. Она не предотвратила вторжение гитлеровцев, но нанесла им значительные потери. Это позволило организовать оборону Севастополя и Таманского полуострова, а также способствовало успеху Ростовской наступательной операции.Нацисты подошли к Крыму в середине сентября 1941-го. Захвату полуострова Гитлер и его генштаб отводили значимое место. Регион являлся превосходным плацдармом для базирования авиации, контроля над Черным и Азовским морями и дальнейшего продвижения к нефтеносным районам Кавказа.Для вторжения в Крым германское командование выделило 11-ю армию под командованием генерал-полковника Эрих фон Манштейна. К этому времени она сосредоточилась в северной части Херсонской области. 11-я немецкая армия начала наступление через Перекопский перешеек, румынский горный корпус – через Чонгарский мост.Им противостояла специально сформированная для обороны перешейков 51-я армия генерал-полковника Федора Кузнецова при поддержке Приморской армии, Черноморского флота и Азовской флотилии.Для лучшего управления оборонявшими Крым войсками Ставка верховного главнокомандования объединила действовавшие на полуострове сухопутные и морские силы, во главе которых стал вице-адмирал Гордей Левченко.Соединениям 51-й и Приморской армий приказывалось нанести контрудар. Приморцы продвинулись на отдельных участках, но восстановить прежнюю линию фронта не смогли. Оборонявшие позиции части несли тяжелые потери и нуждались в пополнении и боеприпасах.Крымская оборонительная операция завершилась 16 ноября, а 30 октября началась вторая, 250-дневная осада Севастополя, оказавшегося во вражеском кольце.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война