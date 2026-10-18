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Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции
Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции
85 лет назад, 18 октября 1941 года, началась Крымская оборонительная операция, в ходе которой бойцы Красной армии пытались сдержать прорыв наступающих сил... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T13:18
2026-10-18T13:18
крым в истории: секреты, факты, фото
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крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 85 лет назад, 18 октября 1941 года, началась Крымская оборонительная операция, в ходе которой бойцы Красной армии пытались сдержать прорыв наступающих сил вермахта и румынских войск на полуостров. Героическая оборона Крыма продолжалась 62 дня. Она не предотвратила вторжение гитлеровцев, но нанесла им значительные потери. Это позволило организовать оборону Севастополя и Таманского полуострова, а также способствовало успеху Ростовской наступательной операции.Нацисты подошли к Крыму в середине сентября 1941-го. Захвату полуострова Гитлер и его генштаб отводили значимое место. Регион являлся превосходным плацдармом для базирования авиации, контроля над Черным и Азовским морями и дальнейшего продвижения к нефтеносным районам Кавказа.Для вторжения в Крым германское командование выделило 11-ю армию под командованием генерал-полковника Эрих фон Манштейна. К этому времени она сосредоточилась в северной части Херсонской области. 11-я немецкая армия начала наступление через Перекопский перешеек, румынский горный корпус – через Чонгарский мост.Им противостояла специально сформированная для обороны перешейков 51-я армия генерал-полковника Федора Кузнецова при поддержке Приморской армии, Черноморского флота и Азовской флотилии.Для лучшего управления оборонявшими Крым войсками Ставка верховного главнокомандования объединила действовавшие на полуострове сухопутные и морские силы, во главе которых стал вице-адмирал Гордей Левченко.Соединениям 51-й и Приморской армий приказывалось нанести контрудар. Приморцы продвинулись на отдельных участках, но восстановить прежнюю линию фронта не смогли. Оборонявшие позиции части несли тяжелые потери и нуждались в пополнении и боеприпасах.Крымская оборонительная операция завершилась 16 ноября, а 30 октября началась вторая, 250-дневная осада Севастополя, оказавшегося во вражеском кольце.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции

Как защищали полуостров: 85 лет Крымской оборонительной операции

13:18 18.10.2026
 
© РИА Новости . Evgeniy Haldey / Перейти в фотобанкПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Evgeniy Haldey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 85 лет назад, 18 октября 1941 года, началась Крымская оборонительная операция, в ходе которой бойцы Красной армии пытались сдержать прорыв наступающих сил вермахта и румынских войск на полуостров. Героическая оборона Крыма продолжалась 62 дня. Она не предотвратила вторжение гитлеровцев, но нанесла им значительные потери. Это позволило организовать оборону Севастополя и Таманского полуострова, а также способствовало успеху Ростовской наступательной операции.
Нацисты подошли к Крыму в середине сентября 1941-го. Захвату полуострова Гитлер и его генштаб отводили значимое место. Регион являлся превосходным плацдармом для базирования авиации, контроля над Черным и Азовским морями и дальнейшего продвижения к нефтеносным районам Кавказа.
Для вторжения в Крым германское командование выделило 11-ю армию под командованием генерал-полковника Эрих фон Манштейна. К этому времени она сосредоточилась в северной части Херсонской области. 11-я немецкая армия начала наступление через Перекопский перешеек, румынский горный корпус – через Чонгарский мост.
Им противостояла специально сформированная для обороны перешейков 51-я армия генерал-полковника Федора Кузнецова при поддержке Приморской армии, Черноморского флота и Азовской флотилии.
18 октября противник нанес основной удар через Перекоп. После массированного артобстрела и бомбардировки немецкая пехота и танки пошли в атаку и прорвали оборону. Бои за Ишуньские позиции продолжались почти до конца октября. Красноармейцы оказывали героическое сопротивление, но натиск вермахта был силен. К 22 октября враг прорвалась к устью реки Чатырлык.
Для лучшего управления оборонявшими Крым войсками Ставка верховного главнокомандования объединила действовавшие на полуострове сухопутные и морские силы, во главе которых стал вице-адмирал Гордей Левченко.
Соединениям 51-й и Приморской армий приказывалось нанести контрудар. Приморцы продвинулись на отдельных участках, но восстановить прежнюю линию фронта не смогли. Оборонявшие позиции части несли тяжелые потери и нуждались в пополнении и боеприпасах.
Немцы продолжали натиск и к 28 октября прорвали оборону перешейков. Ведя непрерывные тяжелые бои, Приморская амия вынуждена была отойти к Севастополю. 51-я армия, ослабленная в боях, не смогла остановить врага на Керченском полуострове и отошла к Керчи, а 16 ноября была эвакуирована на Таманский полуостров. В течение очень короткого времени практически весь полуостров был оккупирован вражескими войсками.
Крымская оборонительная операция завершилась 16 ноября, а 30 октября началась вторая, 250-дневная осада Севастополя, оказавшегося во вражеском кольце.
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