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Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск
Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск
Два летевших в Россию чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск из-за атаки беспилотников ВСУ на российские аэропорты. Об этом сообщает МИД РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T15:42
2026-10-18T15:42
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
атаки всу
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минск
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аэропорт
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Два летевших в Россию чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск из-за атаки беспилотников ВСУ на российские аэропорты. Об этом сообщает МИД РФ.Посольство России в Белоруссии держит ситуацию на контроле. Посол в Минске Борис Грызлов и сотрудники дипмиссии находятся непосредственно в национальном аэропорту "Минск" и оказывают людям всю необходимую поддержку, добавили в дипведомстве.Во взаимодействии с белорусскими партнерами пассажирам предоставлено бесплатное горячее питание.Реализуются несколько вариантов возвращения россиян на родину.Ранее в Росавиации сообщили, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в петербургском Пулково и воздушных гаванях ряда других городов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, атаки всу, турция, минск, авиация, новости, аэропорт, безопасность
Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск

Два рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск из-за атаки на аэропорты России – МИД

15:42 18.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Два летевших в Россию чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск из-за атаки беспилотников ВСУ на российские аэропорты. Об этом сообщает МИД РФ.
"18 октября в связи с атаками ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск. На них находились более 400 пассажиров", - говорится в сообщении.
Посольство России в Белоруссии держит ситуацию на контроле. Посол в Минске Борис Грызлов и сотрудники дипмиссии находятся непосредственно в национальном аэропорту "Минск" и оказывают людям всю необходимую поддержку, добавили в дипведомстве.
Во взаимодействии с белорусскими партнерами пассажирам предоставлено бесплатное горячее питание.
Реализуются несколько вариантов возвращения россиян на родину.
Ранее в Росавиации сообщили, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в петербургском Пулково и воздушных гаванях ряда других городов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияАтаки ВСУТурцияМинскАвиацияНовостиАэропортБезопасность
 
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Заголовок открываемого материала
15:42Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск
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