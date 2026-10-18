https://crimea.ria.ru/20261018/iz-za-ataki-na-aeroporty-rf-dva-reysa-iz-turtsii-perenapravleny-v-minsk-1160301468.html

Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск

Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск

Два летевших в Россию чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск из-за атаки беспилотников ВСУ на российские аэропорты. Об этом сообщает МИД РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T15:42

2026-10-18T15:42

2026-10-18T15:42

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Два летевших в Россию чартерных рейса турецких авиалиний перенаправлены в Минск из-за атаки беспилотников ВСУ на российские аэропорты. Об этом сообщает МИД РФ.Посольство России в Белоруссии держит ситуацию на контроле. Посол в Минске Борис Грызлов и сотрудники дипмиссии находятся непосредственно в национальном аэропорту "Минск" и оказывают людям всю необходимую поддержку, добавили в дипведомстве.Во взаимодействии с белорусскими партнерами пассажирам предоставлено бесплатное горячее питание.Реализуются несколько вариантов возвращения россиян на родину.Ранее в Росавиации сообщили, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в петербургском Пулково и воздушных гаванях ряда других городов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, атаки всу, турция, минск, авиация, новости, аэропорт, безопасность