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Гурзуф обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Гурзуф обесточен из-за аварии
Гурзуф обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Гурзуф обесточен из-за аварии
В воскресенье Гурзуф на Южном берегу Крыма частично остался без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье Гурзуф на Южном берегу Крыма частично остался без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом предупредили в "Крымэнерго".На данный момент аварийные бригады восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, гурзуф, юбк, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, новости крыма
Гурзуф обесточен из-за аварии

В Гурзуфе на Южном берегу Крыма без света в воскресенье остались почти 8 тысяч абонентов

09:01 18.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье Гурзуф на Южном берегу Крыма частично остался без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
"В поселке Гурзуф обесточены 43 трансформаторные подстанции, 5374 человек и 2511 прочих потребителей", - говорится в сообщении.
На данный момент аварийные бригады восстановительные работы.
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