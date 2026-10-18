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Гурзуф обесточен из-за аварии
Гурзуф обесточен из-за аварии - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Гурзуф обесточен из-за аварии
В воскресенье Гурзуф на Южном берегу Крыма частично остался без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T09:01
2026-10-18T09:01
2026-10-18T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье Гурзуф на Южном берегу Крыма частично остался без электроснабжения из-за аварийного отключения. Об этом предупредили в "Крымэнерго".На данный момент аварийные бригады восстановительные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Гурзуф обесточен из-за аварии
В Гурзуфе на Южном берегу Крыма без света в воскресенье остались почти 8 тысяч абонентов