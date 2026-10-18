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Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии – погибли 15 человек

Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии – погибли 15 человек - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии – погибли 15 человек

Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии, 15 человек погибли и 27 ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Hindustan Times. РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T11:08

2026-10-18T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии, 15 человек погибли и 27 ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Hindustan Times.Сообщается, что водитель автомобиля, груженого рисом, не справился с управлением. Машина пробила полицейские заграждения, скатилась с крутого склона и врезалась в толпу людей и ворот храма. При ударе обрушилась часть стены ворот.По словам представителя местной полиции, предварительное расследование показало, что водитель потерял контроль над автомобилем вследствие технической неисправности.Газета отмечает, что пятеро паломников в результате случившегося получили тяжелые травмы и были доставлены в различные больницы Гвалиора, остальные получили незначительные травмы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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индия, в мире, происшествия, новости