https://crimea.ria.ru/20261018/gribnik-zabludilsya-v-gorakh-kryma-1160304659.html

Грибник заблудился в горах Крыма

Грибник заблудился в горах Крыма - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Грибник заблудился в горах Крыма

Мужчина пошел собирать грибы и заблудился в Белогорском районе Крыма. Его обнаружили в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан, сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T18:46

2026-10-18T18:46

2026-10-18T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Мужчина пошел собирать грибы и заблудился в Белогорском районе Крыма. Его обнаружили в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан, сообщили в МЧС Крыма."Сезонный квест "собрать грибы и не заблудиться" стартовал, но не все справляются. Сегодня в Белогорском районе в районе заблудился грибник. Его оперативно спасли сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", - говорится в сообщении.Мужчина не нуждался в медицинской помощи. Спасатели вывели его в безопасное место и провели беседу о правилах безопасности при сборе грибов в горно-лесной зоне.МЧС Республики Крым напоминает о том, что перед тем, как отправиться, за грибами в лес следует изучить прогноз погоды, подготовить теплую одежду и удобную обувь, запастись горячим питьем и едой, а также взять фонари и заряженный мобильный телефон."В лесу не заходить глубоко в чащу от основной тропы, а собирая грибы по разные стороны - поддерживайте постоянный голосовой контакт", - акцентировали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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