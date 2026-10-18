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Грибник заблудился в горах Крыма
Грибник заблудился в горах Крыма - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Грибник заблудился в горах Крыма
Мужчина пошел собирать грибы и заблудился в Белогорском районе Крыма. Его обнаружили в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан, сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T18:46
2026-10-18T18:46
2026-10-18T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Мужчина пошел собирать грибы и заблудился в Белогорском районе Крыма. Его обнаружили в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан, сообщили в МЧС Крыма."Сезонный квест "собрать грибы и не заблудиться" стартовал, но не все справляются. Сегодня в Белогорском районе в районе заблудился грибник. Его оперативно спасли сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", - говорится в сообщении.Мужчина не нуждался в медицинской помощи. Спасатели вывели его в безопасное место и провели беседу о правилах безопасности при сборе грибов в горно-лесной зоне.МЧС Республики Крым напоминает о том, что перед тем, как отправиться, за грибами в лес следует изучить прогноз погоды, подготовить теплую одежду и удобную обувь, запастись горячим питьем и едой, а также взять фонари и заряженный мобильный телефон."В лесу не заходить глубоко в чащу от основной тропы, а собирая грибы по разные стороны - поддерживайте постоянный голосовой контакт", - акцентировали спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белогорский район, крым, горы, горы крыма, леса крыма, мчс крыма, грибы, новости крыма, общество
Грибник заблудился в горах Крыма
В Белогорском районе Крыма заблудился грибник
18:46 18.10.2026 (обновлено: 18:49 18.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Мужчина пошел собирать грибы и заблудился в Белогорском районе Крыма. Его обнаружили в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан, сообщили в МЧС Крыма.
"Сезонный квест "собрать грибы и не заблудиться" стартовал, но не все справляются. Сегодня в Белогорском районе в районе заблудился грибник. Его оперативно спасли сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", - говорится в сообщении.
Мужчина не нуждался в медицинской помощи. Спасатели вывели его в безопасное место и провели беседу о правилах безопасности при сборе грибов в горно-лесной зоне.
МЧС Республики Крым напоминает о том, что перед тем, как отправиться, за грибами в лес следует изучить прогноз погоды, подготовить теплую одежду и удобную обувь, запастись горячим питьем и едой, а также взять фонари и заряженный мобильный телефон.
"В лесу не заходить глубоко в чащу от основной тропы, а собирая грибы по разные стороны - поддерживайте постоянный голосовой контакт", - акцентировали спасатели.
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