Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров
Европа поощряет удары Киева по России для спасения режима Зеленского - Лавров
18:29 18.10.2026 (обновлено: 18:31 18.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Поощряя атаки ВСУ по инфраструктуре России страны Европы пытаются спасти режим Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в девятом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Бахрейне.
"Я уверен, что там (на встрече стран-экспортеров газа, которая состоится в Москве 28-29 октября – ред.) будут приняты решения, реально направленные на стабилизацию мировых рынков, а не на обрушение этих рынков ради спасения режима Зеленского, чем сейчас занимаются наши европейские коллеги в том числе и поощряя упомянутые вами удары по гражданской инфраструктуре", - сказал он.
Пользуясь поддержкой Запада Зеленский не хочет никаких переговоров и не заинтересован даже продвигаться по теме договоренностей с Россией, отметил глава МИД.
"У нас только один вывод: Зеленский переговоров не хочет. Ему не хочется даже продвигаться к договоренностям, это очевидно. Видимо, потому что он понимает, что любая договоренность, которая будет приемлема для России, для Соединенных Штатов, будет означать конец его режима и его персонала", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания.
Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары украинских боевиков по регионам России последними проявлениями агонии киевского режима.
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