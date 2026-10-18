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Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров

Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Европа поощряет удары ВСУ по России для спасения режима Зеленского - Лавров

Поощряя атаки ВСУ по инфраструктуре России страны Европы пытаются спасти режим Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T18:29

2026-10-18T18:29

2026-10-18T18:31

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Поощряя атаки ВСУ по инфраструктуре России страны Европы пытаются спасти режим Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в девятом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Бахрейне.Пользуясь поддержкой Запада Зеленский не хочет никаких переговоров и не заинтересован даже продвигаться по теме договоренностей с Россией, отметил глава МИД. Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары украинских боевиков по регионам России последними проявлениями агонии киевского режима. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пора заканчивать: почему Трамп начал резко высказываться о ЗеленскомГраната без чеки: Украина стала опасным активом для ЗападаАльтернативы нет: Европа не поможет Украине заменить Starlink

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2026

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, владимир зеленский, политика, внешняя политика, новости