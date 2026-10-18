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Двое мужчин потерялись в горах Крыма
Двое мужчин потерялись в горах Крыма - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Двое мужчин потерялись в горах Крыма
В Крыму спасатели помогли двум мужчинам, которые потерялись в горной местности в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T10:29
2026-10-18T10:29
2026-10-18T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели помогли двум мужчинам, которые потерялись в горной местности в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Спасатели оперативно установили местонахождение туристов и доставили их в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.В операции были задействованы четыре человека и одна единица техники от МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма трое грибников заблудились в туманеЧетырех человек сняли со скал крымские спасателиВ Крыму спасатели эвакуировали женщину из Чуфут-Кале
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарайский район, горы крыма, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Двое мужчин потерялись в горах Крыма
В горах под Бахчисараем спасли двух мужчин