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Двое мужчин потерялись в горах Крыма

Двое мужчин потерялись в горах Крыма - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Двое мужчин потерялись в горах Крыма

В Крыму спасатели помогли двум мужчинам, которые потерялись в горной местности в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T10:29

2026-10-18T10:29

2026-10-18T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму спасатели помогли двум мужчинам, которые потерялись в горной местности в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Спасатели оперативно установили местонахождение туристов и доставили их в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.В операции были задействованы четыре человека и одна единица техники от МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма трое грибников заблудились в туманеЧетырех человек сняли со скал крымские спасателиВ Крыму спасатели эвакуировали женщину из Чуфут-Кале

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бахчисарайский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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