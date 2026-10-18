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Девушка убила свою 16-летнюю подругу у ночного клуба
Девушка убила свою 16-летнюю подругу у ночного клуба - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Девушка убила свою 16-летнюю подругу у ночного клуба
21-летняя девушка призналась в убийстве своей 16-летней подруги у ночного клуба в Абакане. Об инциденте сообщили в управлении Следственного комитета по... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T11:26
2026-10-18T11:26
2026-10-18T11:26
республика хакасия
убийство
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. 21-летняя девушка призналась в убийстве своей 16-летней подруги у ночного клуба в Абакане. Об инциденте сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Хакасия.Подозреваемую задержали. В ходе допроса она признала вину.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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республика хакасия, убийство, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости, уголовный кодекс
Девушка убила свою 16-летнюю подругу у ночного клуба
В Абакане девушка подозревается в убийстве своей 16-летней подруги у ночного клуба