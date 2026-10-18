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День отца в России: за что крымчане благодарны папам
День отца в России: за что крымчане благодарны папам - РИА Новости Крым, 18.10.2026
День отца в России: за что крымчане благодарны папам
В третье воскресенье октября в России празднуют День отца. Дата с 2021 года имеет официальный статус и закреплена указом президента. Она призвана сохранить... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T11:57
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В третье воскресенье октября в России празднуют День отца. Дата с 2021 года имеет официальный статус и закреплена указом президента. Она призвана сохранить традиционные семейные ценности и подчеркнуть роль мужчин в воспитании детей.А еще – это лишний повод сказать папе спасибо. За что крымчане благодарны своим отцам – смотрите в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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