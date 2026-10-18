https://crimea.ria.ru/20261018/chtoby-bylo-krasivo--osennyaya-vysadka-tsvetov-prokhodit-v-simferopole-1160268974.html

Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в Симферополе

Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в Симферополе

В рамках осенней высадки цветов в Симферополе запланировано украсить город пятью тысячами кустов хризантем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T20:46

2026-10-18T20:46

2026-10-18T20:46

крым

горзеленхоз

цветы

симферополь

городская среда

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/09/1150079070_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_444332a471592ec9d16f83afec1a76e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В рамках осенней высадки цветов в Симферополе запланировано украсить город пятью тысячами кустов хризантем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора "Горзеленхоза" Мария Бараненкова.Цветы появятся в центральной части города, сообщила замдиректора предприятия."Улично-дорожные кашпо уже закончили вывешивать в городе на центральных локациях - в парках, скверах, общественных пространствах", - подтвердила она.Хризантема сорта Мультифлора выбрана для озеленения столицы по ряду параметров - она компактна и имеет яркие расцветки.Специалист также добавила, что данная культура не требовательна к поливу – ей хватает всего одного-двух орошений в неделю."В наших широтах кроме хризантемы ничего уже не будет цвести. У нас еще продолжают цвести однолетники, потому что пока не было заморозков. Это – бегонии и тагетесы, и даже колеусы еще хорошо себя чувствуют на городских улицах", - пояснила она.В планах "Горзеленхоза" также высадить в крымской столице новые кустарники и саженцы деревьев.А к весенней высадке, дополнила она, уже выращивается цветочная рассада."Мы начали эти работы еще в начале сентября - посеяли первые семена. Сейчас мы подращиваем рассаду, чтобы уже весной ее высадить в город. На протяжении всей зимы мы за ней будем ухаживать, лелеять и холить ее для того, чтобы она зацвела в марте. Кроме того, в конце ноября - начале декабря начнется посев летних цветов, которые будут высажены в летний период, после майских праздников. То есть у нас процесс работы никогда не прекращается, мы выращиваем все поэтапно", - заключила Мария Бараненкова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Ялте на набережной высадили хризантемыСтолица Крыма "расцвела": как ухаживают за растениями в СимферополеВосстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, горзеленхоз, цветы, симферополь, городская среда, новости крыма