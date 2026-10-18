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Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в Симферополе
Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в Симферополе
В рамках осенней высадки цветов в Симферополе запланировано украсить город пятью тысячами кустов хризантем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В рамках осенней высадки цветов в Симферополе запланировано украсить город пятью тысячами кустов хризантем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора "Горзеленхоза" Мария Бараненкова.Цветы появятся в центральной части города, сообщила замдиректора предприятия."Улично-дорожные кашпо уже закончили вывешивать в городе на центральных локациях - в парках, скверах, общественных пространствах", - подтвердила она.Хризантема сорта Мультифлора выбрана для озеленения столицы по ряду параметров - она компактна и имеет яркие расцветки.Специалист также добавила, что данная культура не требовательна к поливу – ей хватает всего одного-двух орошений в неделю."В наших широтах кроме хризантемы ничего уже не будет цвести. У нас еще продолжают цвести однолетники, потому что пока не было заморозков. Это – бегонии и тагетесы, и даже колеусы еще хорошо себя чувствуют на городских улицах", - пояснила она.В планах "Горзеленхоза" также высадить в крымской столице новые кустарники и саженцы деревьев.А к весенней высадке, дополнила она, уже выращивается цветочная рассада."Мы начали эти работы еще в начале сентября - посеяли первые семена. Сейчас мы подращиваем рассаду, чтобы уже весной ее высадить в город. На протяжении всей зимы мы за ней будем ухаживать, лелеять и холить ее для того, чтобы она зацвела в марте. Кроме того, в конце ноября - начале декабря начнется посев летних цветов, которые будут высажены в летний период, после майских праздников. То есть у нас процесс работы никогда не прекращается, мы выращиваем все поэтапно", - заключила Мария Бараненкова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Ялте на набережной высадили хризантемыСтолица Крыма "расцвела": как ухаживают за растениями в СимферополеВосстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
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крым, горзеленхоз, цветы, симферополь, городская среда, новости крыма
Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в Симферополе
В Симферополе в городские клумбы высадили пять тысяч кустов хризантем Мультифлора
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым.
В рамках осенней высадки цветов в Симферополе запланировано украсить город пятью тысячами кустов хризантем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель директора "Горзеленхоза" Мария Бараненкова.
"Осенняя высадка началась еще на прошлой неделе. На этой у нас уже завершающий этап. Далее только будет поддержание клумб в соответствующем состоянии и виде. Всего мы предполагаем к высадке пять тысяч кустов хризантемы Мультифлоры, которая будет украшать город до первых заморозков, до середины ноября", - сказала она.
Цветы появятся в центральной части города, сообщила замдиректора предприятия.
"Улично-дорожные кашпо уже закончили вывешивать в городе на центральных локациях - в парках, скверах, общественных пространствах", - подтвердила она.
Хризантема сорта Мультифлора выбрана для озеленения столицы по ряду параметров - она компактна и имеет яркие расцветки.
"Эти красивые шарики, которые украшают город, помогают нам делать клумбы более интересными и яркими. Хризантема очень хорошо переносит наши перепады температуры. И все мы знаем, что зацветает она, когда наступают более прохладные периоды. В прошлом году высадка немного затянулась, потому что осень была теплая, и хризантема никак не хотела распускать свои бутоны. Но в этом году мы успели вовремя - до 15 октября высадили практически все цветы на территории города. Они уже распускают свои бутоны и радуют своими яркими красками", - обратила внимание Мария Бараненкова.
Специалист также добавила, что данная культура не требовательна к поливу – ей хватает всего одного-двух орошений в неделю.
"В наших широтах кроме хризантемы ничего уже не будет цвести. У нас еще продолжают цвести однолетники, потому что пока не было заморозков. Это – бегонии и тагетесы, и даже колеусы еще хорошо себя чувствуют на городских улицах", - пояснила она.
В планах "Горзеленхоза" также высадить в крымской столице новые кустарники и саженцы деревьев.
"Это будут деревья и кустарники-крупномеры, розы и можжевельники. Будем и дальше создавать красоту для жителей города. Что касается цветочного оформления, то у нас в конце ноября - начале декабря на клумбах будут высажены тюльпаны и нарциссы, которые зацветут, уже следующей весной", - рассказала специалист.
А к весенней высадке, дополнила она, уже выращивается цветочная рассада.
"Мы начали эти работы еще в начале сентября - посеяли первые семена. Сейчас мы подращиваем рассаду, чтобы уже весной ее высадить в город. На протяжении всей зимы мы за ней будем ухаживать, лелеять и холить ее для того, чтобы она зацвела в марте. Кроме того, в конце ноября - начале декабря начнется посев летних цветов, которые будут высажены в летний период, после майских праздников. То есть у нас процесс работы никогда не прекращается, мы выращиваем все поэтапно", - заключила Мария Бараненкова.
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