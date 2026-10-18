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Что нужно для развития автотуризма в Крыму
Что нужно для развития автотуризма в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Что нужно для развития автотуризма в Крыму
Число современных оборудованных автокемпингов и специализированных парковок в Крыму необходимо увеличивать для успешной реализации региональной программы... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T19:11
2026-10-18T19:11
2026-10-18T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Число современных оборудованных автокемпингов и специализированных парковок в Крыму необходимо увеличивать для успешной реализации региональной программы развития автотуризма, принятой в регионе до 2035 года. На это в эфире радио "Спутник в Крыму" обратил внимание эксперт Национального Союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов."В программе обозначена проблематика нехватки средств размещения для автопутешественников-караванеров. В разделе существующих указана достаточно точная цифра, что около 11 современных оборудованных кемпингов, соответствующих всем нормативам, сейчас есть в Крыму. Остальные кемпинги нужно подтягивать до этих стандартов. Я думаю, совместно с министерством и предпринимателями мы это сделаем перед наступающим сезоном", - отметил он.В России, по его данным, направление автотуризма динамично развивается. Более 10 млн семей страны ежегодно путешествуют на обычных автомобилях, предпочитая активный отдых на природе, в оборудованных кемпингах и базах отдыха. Также на 3 тысячи семей ежегодно растет число караванеров - людей, путешествующих с использованием транспортных средств, специально оборудованных для жизни "автодомах"."Не стоит и забывать и о развитии маршрутов, о горной части Крыма. Там тоже очень много интересного есть посмотреть, и степная часть тоже. То есть весь полуостров очень интересен для развития, и развитие инфраструктуры должно идти параллельно с развитием маршрутов. Появляется инфраструктура - появляются сразу маршруты", - добавил он.Андрей Артюхов также обратил внимание и на вопрос создания и усовершенствования на полуострове парковочного пространства для автопутешественников.Все кемпинги, которые существуют в Крыму, постоянно заполнены, подчеркнул специалист, но также есть и большое число "диких" туристов."Они не все "дикие" по убеждению, есть "дикие" поневоле, которые, не найдя современных комфортных кемпингов, отдыхают на природе в таком формате. Появится кемпинг - появится их заполняемость. И здесь как раз такой звоночек: если вы построите современный оборудованный кемпинг, поверьте, он сразу будет заполняться. Мы готовы оказывать поддержку бизнесу в этом направлении", - обозначил эксперт Национального Союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма.Образцовые крымские кемпинги есть в Судаке, Симеизе и других районах полуострова. Они, на взгляд собеседника, соответствуют всем нормам и стандартам, поэтому активно развиваются и имеют высокий спрос среди туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Автотуризм в Крыму: что планируют сделать в регионе в ближайшие 9 летВ России работают над ГОСТом на автотуризм"Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму
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крым, автотуризм, автокемпинг, мнения, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, парковки, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым.
Число современных оборудованных автокемпингов и специализированных парковок в Крыму необходимо увеличивать для успешной реализации региональной программы развития автотуризма, принятой
в регионе до 2035 года. На это в эфире радио "Спутник в Крыму"
обратил внимание эксперт Национального Союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
"В программе обозначена проблематика нехватки средств размещения для автопутешественников-караванеров. В разделе существующих указана достаточно точная цифра, что около 11 современных оборудованных кемпингов, соответствующих всем нормативам, сейчас есть в Крыму. Остальные кемпинги нужно подтягивать до этих стандартов. Я думаю, совместно с министерством и предпринимателями мы это сделаем перед наступающим сезоном", - отметил он.
В России, по его данным, направление автотуризма динамично развивается. Более 10 млн семей страны ежегодно путешествуют на обычных автомобилях, предпочитая активный отдых на природе, в оборудованных кемпингах и базах отдыха. Также на 3 тысячи семей ежегодно растет число караванеров - людей, путешествующих с использованием транспортных средств, специально оборудованных для жизни "автодомах".
"Не стоит и забывать и о развитии маршрутов, о горной части Крыма. Там тоже очень много интересного есть посмотреть, и степная часть тоже. То есть весь полуостров очень интересен для развития, и развитие инфраструктуры должно идти параллельно с развитием маршрутов. Появляется инфраструктура - появляются сразу маршруты", - добавил он.
Андрей Артюхов также обратил внимание и на вопрос создания и усовершенствования на полуострове парковочного пространства для автопутешественников.
"Необходимо, чтобы бизнес Крыма понимал, что парковка – это как гардероб в театре. Приезжающий автопутешественник должен сначала комфортно припарковать свою технику, а потом уже идти осматривать туристические объекты. Это - лицо вашего объекта. И если есть парковка, то вы как туристический объект лояльны к автопутешественнику, к этой категории людей, которые любят путешествовать и любят тратить деньги", - заметил он.
Все кемпинги, которые существуют в Крыму, постоянно заполнены, подчеркнул специалист, но также есть и большое число "диких" туристов.
"Они не все "дикие" по убеждению, есть "дикие" поневоле, которые, не найдя современных комфортных кемпингов, отдыхают на природе в таком формате. Появится кемпинг - появится их заполняемость. И здесь как раз такой звоночек: если вы построите современный оборудованный кемпинг, поверьте, он сразу будет заполняться. Мы готовы оказывать поддержку бизнесу в этом направлении", - обозначил эксперт Национального Союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма.
Образцовые крымские кемпинги есть в Судаке, Симеизе и других районах полуострова. Они, на взгляд собеседника, соответствуют всем нормам и стандартам, поэтому активно развиваются и имеют высокий спрос среди туристов.
"Кемпинг – это универсальная бизнес-модель, которая позволяет любую свободную природную территорию адаптировать под современные требования. Они не нуждаются в больших вложениях, как капитальное строительство, даже как модульное строительство, но при этом будет приносить стабильный доход с апреля по ноябрь. А если сделать отдельные кемпинговые стоянки для караванеров – то это может быть и круглогодичная работа. Чем хороши караванеры? У них меньше выражена сезонность, они готовы путешествовать и отдыхать по Крыму даже зимой", - заключил Андрей Артюхов.
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