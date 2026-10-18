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Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО

Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.10.2026

Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО

Священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 18.10.2026

2026-10-18T14:02

2026-10-18T14:02

2026-10-18T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.Одно из таких богослужений состоялось в походно-полевом храме Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Запорожской области. Военнослужащие ВДВ помолились за здравие и благополучие своих близких.На встречах военные священники рассказывают военнослужащим о духовных основах воинского служения, подвигах святого благоверного князя Дмитрия Донского и традициях русского воинства. Военнослужащие задают интересующие их вопросы о вере, получают духовные советы и пастырскую поддержку.Как отметили в Минобороны, духовная поддержка помогает военнослужащим сохранять боевой дух и уверенность в выполнении поставленных задач.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, религия, православие, видео, новости, видео