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Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО
Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО
Священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.Одно из таких богослужений состоялось в походно-полевом храме Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Запорожской области. Военнослужащие ВДВ помолились за здравие и благополучие своих близких.На встречах военные священники рассказывают военнослужащим о духовных основах воинского служения, подвигах святого благоверного князя Дмитрия Донского и традициях русского воинства. Военнослужащие задают интересующие их вопросы о вере, получают духовные советы и пастырскую поддержку.Как отметили в Минобороны, духовная поддержка помогает военнослужащим сохранять боевой дух и уверенность в выполнении поставленных задач.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, религия, православие, видео, новости, видео
Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО

Молебен в честь мощей Дмитрия Донского прошел в походно-полевом храме тульских десантников

14:02 18.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Одно из таких богослужений состоялось в походно-полевом храме Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Запорожской области. Военнослужащие ВДВ помолились за здравие и благополучие своих близких.
"Молебны, приуроченные к обретению мощей Дмитрия Донского, в зоне СВО, в том числе со штурмовыми подразделениями ВДВ, проводятся на постоянной основе. За две недели священники провели более 30 богослужений и занятий с личным составом, крестили более шестидесяти военнослужащих. Эта работа продолжается и сегодня", - рассказали в ведомстве.
На встречах военные священники рассказывают военнослужащим о духовных основах воинского служения, подвигах святого благоверного князя Дмитрия Донского и традициях русского воинства. Военнослужащие задают интересующие их вопросы о вере, получают духовные советы и пастырскую поддержку.
Как отметили в Минобороны, духовная поддержка помогает военнослужащим сохранять боевой дух и уверенность в выполнении поставленных задач.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей.
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