https://crimea.ria.ru/20261018/bolee-30-molebnov-v-chest-moschey-dmitriya-donskogo-proshli-v-zone-svo-1160298537.html
Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО
Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО
Священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции. Об... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T14:02
2026-10-18T14:02
2026-10-18T14:02
министерство обороны рф
новости сво
религия
православие
видео
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/12/1160298840_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_73553b04b88e601d2a5ab5b84db4cda4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.Одно из таких богослужений состоялось в походно-полевом храме Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Запорожской области. Военнослужащие ВДВ помолились за здравие и благополучие своих близких.На встречах военные священники рассказывают военнослужащим о духовных основах воинского служения, подвигах святого благоверного князя Дмитрия Донского и традициях русского воинства. Военнослужащие задают интересующие их вопросы о вере, получают духовные советы и пастырскую поддержку.Как отметили в Минобороны, духовная поддержка помогает военнослужащим сохранять боевой дух и уверенность в выполнении поставленных задач.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/12/1160298840_18:0:959:706_1920x0_80_0_0_8cab1237c643cb85f1666fb6b1826779.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, религия, православие, видео, новости, видео
Более 30 молебнов в честь мощей Дмитрия Донского прошли в зоне СВО
Молебен в честь мощей Дмитрия Донского прошел в походно-полевом храме тульских десантников
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Священнослужители в течение двух недель провели более 30 богослужений в честь обретения мощей святого Дмитрия Донского в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Одно из таких богослужений состоялось в походно-полевом храме Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Запорожской области. Военнослужащие ВДВ помолились за здравие и благополучие своих близких.
"Молебны, приуроченные к обретению мощей Дмитрия Донского, в зоне СВО, в том числе со штурмовыми подразделениями ВДВ, проводятся на постоянной основе. За две недели священники провели более 30 богослужений и занятий с личным составом, крестили более шестидесяти военнослужащих. Эта работа продолжается и сегодня", - рассказали в ведомстве.
На встречах военные священники рассказывают военнослужащим о духовных основах воинского служения, подвигах святого благоверного князя Дмитрия Донского и традициях русского воинства. Военнослужащие задают интересующие их вопросы о вере, получают духовные советы и пастырскую поддержку.
Как отметили в Минобороны, духовная поддержка помогает военнослужащим сохранять боевой дух и уверенность в выполнении поставленных задач.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году Церковь празднует второе обретение честных мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского, обнаруженных в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице московских великих князей и царей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.