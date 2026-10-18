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Более 1200 крымских отцов ушли в декрет - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Более 1200 крымских отцов ушли в декрет
Более 1200 крымских отцов ушли в декрет - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Более 1200 крымских отцов ушли в декрет
В Крыму более 1200 отцов ушли в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Отделение Социального Фонда России ежемесячно выплачивает им пособие в размере 40%... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T16:57
2026-10-18T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму более 1200 отцов ушли в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Отделение Социального Фонда России ежемесячно выплачивает им пособие в размере 40% среднего заработка, сообщили в региональном Отделении Соцфонда РФ.В Отделении Социального фонда России по Республике Крым напомнили, что всесторонней поддержкой семьям с детьми могут воспользоваться не только мамы, но и папы.Период ухода за ребенком включается в стаж и влияет на пенсионный коэффициент. Работающие отцы могут оформлять больничный по уходу за ребенком на тех же условиях, что и матери.Кроме того, папы-пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей, получают доплату к пенсии - треть фиксированной выплаты на каждого иждивенца. Это 3 194,90 рублей в 2026 году.Также папам, участвующим в специальной военной операции, и их семьям предусмотрены дополнительные меры поддержки, в том числе льготы при получении единого пособия и учет периодов участия в спецоперации в страховой стаж в двойном размере. При этом действие трудового договора мобилизованных отцов приостанавливается, а период военной службы исключается из расчетного периода для назначения пособия по временной нетрудоспособности после возобновления трудовой деятельности.Ранее сообщалось, что в 2026 году изменились правила назначения единого пособия для семей с детьми. Новые нормы касаются требований к минимальному доходу трудоспособных членов семьи и порядка учета алиментов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 24 000 родителей получили семейные выплаты на почти 700 млн рублейВ Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала годаКто получит пенсию досрочно в ноябре
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РИА Новости Крым
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96
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отделение социального фонда россии по республике крым, крым, общество, семья, декретный отпуск, новости крыма, пособия и выплаты, соцвыплаты
Более 1200 крымских отцов ушли в декрет

В Крыму более 1200 отцов находится в отпуске по уходу за ребенком

16:57 18.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДень отца
День отца - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Крыму более 1200 отцов ушли в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Отделение Социального Фонда России ежемесячно выплачивает им пособие в размере 40% среднего заработка, сообщили в региональном Отделении Соцфонда РФ.
"В таком отпуске сейчас находятся более 1200 крымчан, и региональное Отделение СФР ежемесячно выплачивает им пособие в размере 40% среднего заработка. Родители могут работать в удобном для себя графике и продолжать получать пособие до достижения ребенком возраста полутора лет", - рассказали в ведомстве.
В Отделении Социального фонда России по Республике Крым напомнили, что всесторонней поддержкой семьям с детьми могут воспользоваться не только мамы, но и папы.
Период ухода за ребенком включается в стаж и влияет на пенсионный коэффициент. Работающие отцы могут оформлять больничный по уходу за ребенком на тех же условиях, что и матери.
"Отцы детей до 17 лет имеют право на единое пособие и ежегодную семейную выплату наравне с матерями. Материнский капитал также может быть оформлен на отца, если он является единственным усыновителем или если право на него перешло от матери", - отметили в Соцфонде.
Кроме того, папы-пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей, получают доплату к пенсии - треть фиксированной выплаты на каждого иждивенца. Это 3 194,90 рублей в 2026 году.
Также папам, участвующим в специальной военной операции, и их семьям предусмотрены дополнительные меры поддержки, в том числе льготы при получении единого пособия и учет периодов участия в спецоперации в страховой стаж в двойном размере. При этом действие трудового договора мобилизованных отцов приостанавливается, а период военной службы исключается из расчетного периода для назначения пособия по временной нетрудоспособности после возобновления трудовой деятельности.
Ранее сообщалось, что в 2026 году изменились правила назначения единого пособия для семей с детьми. Новые нормы касаются требований к минимальному доходу трудоспособных членов семьи и порядка учета алиментов.
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Отделение Социального фонда России по Республике КрымКрымОбществосемьяДекретный отпускНовости КрымаПособия и выплатыСоцвыплаты
 
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