Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять Балканский циклон и свызанные с ним фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. В отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +14…19, в горах +10…13", - уточнили синоптики.

На побережье тоже будут идти дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +12...16, днем потеплеет до +20 градусов.