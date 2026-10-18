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Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье
Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет определять Балканский циклон и свызанные с ним фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T00:01
2026-10-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять Балканский циклон и свызанные с ним фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.В Севастополе облачно. Ночью сильный дождь, днем очень сильный дождь. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17.На побережье тоже будут идти дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +12...16, днем потеплеет до +20 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261017/shtorm-s-chetyrekhmetrovymi-volnami-ozhidaetsya-v-krymu-1160284742.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

00:01 18.10.2026
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюНепогода обрушилась на Севастополь
Непогода обрушилась на Севастополь
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять Балканский циклон и свызанные с ним фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. В отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +14…19, в горах +10…13", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.
В Севастополе облачно. Ночью сильный дождь, днем очень сильный дождь. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17.
На побережье тоже будут идти дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +12...16, днем потеплеет до +20 градусов.
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Вчера, 12:11
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Заголовок открываемого материала
00:01Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
21:33Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день
20:46Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции
20:36Во сколько лет рожают в Крыму - статистика
20:20Над Черным морем и шестью регионами России за день сбили 30 украинских БПЛА
20:12В Севастополе громко - идут учения флота
19:45Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на ЮБК – топ недели
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19:10В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
18:50Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаванию
18:31Подъем уровня рек и сход селей – крымчан предупредили об опасности
18:07Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу
17:50Удары по Украине днем в субботу: что поражено
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