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Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье
Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет определять Балканский циклон и свызанные с ним фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T00:01
2026-10-18T00:01
2026-10-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять Балканский циклон и свызанные с ним фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.В Севастополе облачно. Ночью сильный дождь, днем очень сильный дождь. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17.На побережье тоже будут идти дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +12...16, днем потеплеет до +20 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Балканский циклон в Крыму: прогноз погоды на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять Балканский циклон и свызанные с ним фронтальные разделы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. В отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью +9…14; днем +14…19, в горах +10…13", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +18...20.
В Севастополе облачно. Ночью сильный дождь, днем очень сильный дождь. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17.
На побережье тоже будут идти дожди. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +12...16, днем потеплеет до +20 градусов.
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