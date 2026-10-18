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Атака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадали - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Атака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадали
Атака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадали - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Атака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадали
В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Александр... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T09:34
2026-10-18T09:34
санкт-петербург
атаки всу
александр беглов
происшествия
пожар
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.Беспилотники ВСУ ночью атаковали жилые микрорайоны и нефтяной терминал в городе. Также был нанесен удар по центру обработки данных VK. С ночи над регионом сбили 126 БПЛА. В Ленинградской области пострадали трое детей и женщина, обломки повредили многоэтажки и частные дома, а также линии электропередачи и автомобили.На данный момент воздушная опасность ликвидирована, город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктуры.По словам губернатора, повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. В настоящее время там идут восстановительные работы. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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санкт-петербург, атаки всу, александр беглов, происшествия, пожар, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новости
Атака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадали

В Петербурге один человек погиб и пятеро пострадали при атаке ВСУ – губернатор

09:34 18.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
Беспилотники ВСУ ночью атаковали жилые микрорайоны и нефтяной терминал в городе. Также был нанесен удар по центру обработки данных VK. С ночи над регионом сбили 126 БПЛА. В Ленинградской области пострадали трое детей и женщина, обломки повредили многоэтажки и частные дома, а также линии электропередачи и автомобили.
"Вследствие массированной атаки беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах", - написал Беглов в своем канале в МАКС.
На данный момент воздушная опасность ликвидирована, город восстанавливает пострадавшие объекты гражданской инфраструктуры.
По словам губернатора, повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. В настоящее время там идут восстановительные работы. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома.
"Силы МЧС продолжают свою работу по ликвидации пожаров на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазе "Ручьи" и промышленных складах в Колпинском районе", - добавил он.
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Санкт-ПетербургАтаки ВСУАлександр БегловПроисшествияПожарНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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