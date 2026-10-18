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Атака на Петербург и землетрясение у берегов Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Атака на Петербург и землетрясение у берегов Крыма: главное за день
Атака на Петербург и землетрясение у берегов Крыма: главное за день - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Атака на Петербург и землетрясение у берегов Крыма: главное за день
Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ, есть погибший и раненые. У берегов Крыма произошло землетрясение... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T21:59
2026-10-18T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ, есть погибший и раненые. У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,0. Удары по России являются последними проявлениями агонии киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Армия России нанесла удары по логистическому центру в Ровно и двум сухогрузам в Черном море. Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии. Ущерб от погромов магазинов протестующими во Франции оценивается в сотни миллионов евро.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на Петербург и ЛенобластьБеспилотники ВСУ ночью атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под массированный удар попали жилые микрорайоны, нефтяной терминал, центр обработки данных VK. В Петербурге один человек погиб и пятеро ранены, в Ленобласти пострадали трое детей и их мама.Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, атака не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры, объектов энергетики и жизнеобеспечения.Повреждения в центре обработки данных VK касаются трансформаторного оборудования и складского комплекса. Компания приступила к ликвидации последствий. Во Всеволожском районе пострадала одна из квартир, куда прилетел крупный осколок от БПЛА.В Петербурге повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных, там идут восстановительные работы.Землетрясение у берегов КрымаВ Черном море недалеко от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0. По словам замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марины Бондарь, оно произошло накануне утром.Очаг располагался в 18 километрах от Ялты на глубине 26 километров. Энергетический класс события составил Кп=9.7. Интенсивность на побережье была ниже предела чувствительности.Заявление Пескова об ударах ВСУУдары украинских боевиков по регионам России являются последними проявлениями агонии киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля также отметил, что Вооруженные силы России постоянно осуществляют планомерные и массированные удары, которые призваны понизить ударный потенциал киевского режима, и это дает свои результаты.Трагедия в ИндииГрузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии. СМИ сообщили о гибели 15 человек 27 пострадавших. Водитель автомобиля, груженого рисом, не справился с управлением. Машина пробила полицейские заграждения, скатилась с крутого склона и врезалась в толпу людей и ворот храма. При ударе обрушилась часть стены ворот.Ущерб от погромов во ФранцииУщерб, нанесенный торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков в субботу, составит сотни миллионов евро, заявил глава Федерации предприятий торговли и дистрибуции Александр Бомпар.По его словам, погромы затронули 1,5 тысячи торговых точек по всей стране. Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что полиция задержала 1,8 тысячи человек. Свыше 500 правоохранителей и пожарных пострадали. Всего участие в манифестациях приняли 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака на Петербург и землетрясение у берегов Крыма: главное за день

Атака на Петербург и землетрясение у берегов Крыма – главное за день

21:59 18.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ, есть погибший и раненые. У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,0. Удары по России являются последними проявлениями агонии киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Армия России нанесла удары по логистическому центру в Ровно и двум сухогрузам в Черном море. Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии. Ущерб от погромов магазинов протестующими во Франции оценивается в сотни миллионов евро.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на Петербург и Ленобласть

Беспилотники ВСУ ночью атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под массированный удар попали жилые микрорайоны, нефтяной терминал, центр обработки данных VK. В Петербурге один человек погиб и пятеро ранены, в Ленобласти пострадали трое детей и их мама.
Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, атака не нарушила работу социальных объектов, инфраструктуры, объектов энергетики и жизнеобеспечения.
Повреждения в центре обработки данных VK касаются трансформаторного оборудования и складского комплекса. Компания приступила к ликвидации последствий. Во Всеволожском районе пострадала одна из квартир, куда прилетел крупный осколок от БПЛА.
В Петербурге повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных, там идут восстановительные работы.
Самолет - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
15:42
Из-за атаки на аэропорты РФ два рейса из Турции перенаправлены в Минск

Землетрясение у берегов Крыма

В Черном море недалеко от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0. По словам замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марины Бондарь, оно произошло накануне утром.
Очаг располагался в 18 километрах от Ялты на глубине 26 километров. Энергетический класс события составил Кп=9.7. Интенсивность на побережье была ниже предела чувствительности.
Шторм в Севастополе
14:19
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Севастополь

Заявление Пескова об ударах ВСУ

Удары украинских боевиков по регионам России являются последними проявлениями агонии киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также отметил, что Вооруженные силы России постоянно осуществляют планомерные и массированные удары, которые призваны понизить ударный потенциал киевского режима, и это дает свои результаты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
08:03
"Отыграл свое": какое будущее ждет Зеленского

Трагедия в Индии

Грузовик въехал в толпу паломников у храма в Индии. СМИ сообщили о гибели 15 человек 27 пострадавших. Водитель автомобиля, груженого рисом, не справился с управлением. Машина пробила полицейские заграждения, скатилась с крутого склона и врезалась в толпу людей и ворот храма. При ударе обрушилась часть стены ворот.
Нефтебаза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
10:17
На внутреннем рынке России есть профицит дизтоплива

Ущерб от погромов во Франции

Ущерб, нанесенный торговым точкам во Франции в результате массовых беспорядков в субботу, составит сотни миллионов евро, заявил глава Федерации предприятий торговли и дистрибуции Александр Бомпар.
По его словам, погромы затронули 1,5 тысячи торговых точек по всей стране. Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что полиция задержала 1,8 тысячи человек. Свыше 500 правоохранителей и пожарных пострадали. Всего участие в манифестациях приняли 550 тысяч человек, из которых 110 тысяч - в Париже.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.10.2026
16:38
США не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
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21:59Атака на Петербург и землетрясение у берегов Крыма: главное за день
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