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Алиса на Ай-Петри: крымские факты о Кире Булычеве - РИА Новости Крым, 18.10.2026
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Алиса на Ай-Петри: крымские факты о Кире Булычеве
Алиса на Ай-Петри: крымские факты о Кире Булычеве - РИА Новости Крым, 18.10.2026
Алиса на Ай-Петри: крымские факты о Кире Булычеве
Детские истории о приключениях Алисы Селезневой, юмористические рассказы о жителях города Великий Гусляр, "взрослые" произведения в традициях классической... РИА Новости Крым, 18.10.2026
2026-10-18T07:45
2026-10-18T07:45
кино
кир булычев
литература
ссср
россия
память
звезды и судьбы
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Детские истории о приключениях Алисы Селезневой, юмористические рассказы о жителях города Великий Гусляр, "взрослые" произведения в традициях классической научной фантастики, научно-популярные книги о пиратах Индийского океана и правителях Средневековья… Сотни томов потребовались бы чтоб издать все сочинения этого автора в одном собрании.18 октября 1934 года в Москве, в Банковском переулке возле Чистых прудов, родился будущий советский и российский писатель-фантаст, драматург, сценарист, литературовед, переводчик, историк, востоковед и фалерист, доктор исторических наук Кир Булычев.На самом деле человека по имени Кирилл Булычев не существует. Это выдуманный писательский псевдоним. Настоящее имя автора – Игорь Всеволодович Можейко. Историк и начинающий писатель взял псевдоним из опасения, что его могут уволить с работы: в институте занятие беллетристикой не считалось чем-то достойным.Кстати, изначально Можейко назвался Кириллом Булычевым. Однако при печати имя часто сокращали до "Кир.", и в конце концов новая форма имени прижилась. Читатели долгое время не имели представления о том, кто скрывается за этим псевдонимом. Только в 1982 году покров тайны с настоящего имени Кира Булычева был сорван, поскольку писателю вручили Государственную премию СССР.К 92-летию со дня рождения великого фантаста – "крымские" факты, связанные с его именем – в подборке РИА Новости Крым."Лиловый шар" на Ай-Петри"Лиловый шар" — продолжение любимого тысячами наших людей сериала "Гостья из Будущего" о приключениях девочки из 2084 года – Алисы Селезневой, частично снимался в Крыму, на плато Ай-Петри. Лунный карстовый ландшафт Ай-Петри хорошо сошел за Землю древних времен, какой она была в "Эпоху сказок и легенд".В одном из интервью исполнительница главной роли Наташа Гусева вспоминала: "Понравилось работать на горе Ай-Петри, очень красиво было. Снимали там долго — гора менялась с каждым сезоном. Сначала, когда мы приехали, она такая зеленая была. Потом медленно желтела, а потом на ней прямо пушкинская осень настала… Очень красиво!".Киностудия имени БулычеваВ 2022 году Центр развития киноиндустрии "Киностудия имени Кира Булычева" запустил в Крыму программу обучения детей киноискусству "Ты – Кадр". Первой площадкой этой программы стал Международный детский центр "Артек", где юные кинематографисты сняли уже более десятка фильмов.Спектакль в КрымуВ 2023 году в Крымском академическом театре кукол поставили спектакль по мотивам военно-фантастического рассказа Кира Булычева. Премьера "Позовите Нину" стала первой постановкой юбилейного восемьдесят пятого сезона. Кроме того, спектакль стал дебютной режиссерской работой Алины Васильевой. Вместе с художником Эдуардом Кулишом труппа театра создала душевную атмосферу в ограниченном пространстве сцены.Работа на полуостровеГлавным своим литературным проектом Кир Булычев считал цикл "Река Хронос", который остался незавершенным. Примечательно, что над тремя первыми романами цикла: "Наследник", "Штурм Дюльбера" и "Возвращение из Трапезунда" писатель значительно поработал в Крыму.Кстати, в романе "Наследник" есть, например, совершенно поразительные описания Крыма и Москвы 1917-1918 годов. Полуостров Булычев посетил в мае 2003 года, всего за несколько месяцев до своего ухода из жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Возвращение кинематографа в Крым: насколько это реально?"Властелин колец" стал любимой приключенческой книгой россиянМосковский прозаик оживил карадагского змея и стал писателем года
https://crimea.ria.ru/20261017/warner-bros-zaregistrirovala-v-rf-tovarnye-znaki-po-vselennoy-garri-pottera-1160286638.html
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кино, кир булычев, литература, ссср, россия, память, звезды и судьбы, крым
Алиса на Ай-Петри: крымские факты о Кире Булычеве

Крымские факты из жизни Кира Булычева к 92-летию писателя-фантаста

07:45 18.10.2026
 
© Кадр видеоКадр из фильма "Лиловый шар", Ялтинская киностудия, 1987 г.
Кадр из фильма Лиловый шар, Ялтинская киностудия, 1987 г.
© Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Детские истории о приключениях Алисы Селезневой, юмористические рассказы о жителях города Великий Гусляр, "взрослые" произведения в традициях классической научной фантастики, научно-популярные книги о пиратах Индийского океана и правителях Средневековья… Сотни томов потребовались бы чтоб издать все сочинения этого автора в одном собрании.
18 октября 1934 года в Москве, в Банковском переулке возле Чистых прудов, родился будущий советский и российский писатель-фантаст, драматург, сценарист, литературовед, переводчик, историк, востоковед и фалерист, доктор исторических наук Кир Булычев.
На самом деле человека по имени Кирилл Булычев не существует. Это выдуманный писательский псевдоним. Настоящее имя автора – Игорь Всеволодович Можейко. Историк и начинающий писатель взял псевдоним из опасения, что его могут уволить с работы: в институте занятие беллетристикой не считалось чем-то достойным.
Кстати, изначально Можейко назвался Кириллом Булычевым. Однако при печати имя часто сокращали до "Кир.", и в конце концов новая форма имени прижилась. Читатели долгое время не имели представления о том, кто скрывается за этим псевдонимом. Только в 1982 году покров тайны с настоящего имени Кира Булычева был сорван, поскольку писателю вручили Государственную премию СССР.
К 92-летию со дня рождения великого фантаста – "крымские" факты, связанные с его именем – в подборке РИА Новости Крым.

"Лиловый шар" на Ай-Петри

"Лиловый шар" — продолжение любимого тысячами наших людей сериала "Гостья из Будущего" о приключениях девочки из 2084 года – Алисы Селезневой, частично снимался в Крыму, на плато Ай-Петри. Лунный карстовый ландшафт Ай-Петри хорошо сошел за Землю древних времен, какой она была в "Эпоху сказок и легенд".
В одном из интервью исполнительница главной роли Наташа Гусева вспоминала: "Понравилось работать на горе Ай-Петри, очень красиво было. Снимали там долго — гора менялась с каждым сезоном. Сначала, когда мы приехали, она такая зеленая была. Потом медленно желтела, а потом на ней прямо пушкинская осень настала… Очень красиво!".

Киностудия имени Булычева

В 2022 году Центр развития киноиндустрии "Киностудия имени Кира Булычева" запустил в Крыму программу обучения детей киноискусству "Ты – Кадр". Первой площадкой этой программы стал Международный детский центр "Артек", где юные кинематографисты сняли уже более десятка фильмов.

Спектакль в Крыму

В 2023 году в Крымском академическом театре кукол поставили спектакль по мотивам военно-фантастического рассказа Кира Булычева. Премьера "Позовите Нину" стала первой постановкой юбилейного восемьдесят пятого сезона. Кроме того, спектакль стал дебютной режиссерской работой Алины Васильевой. Вместе с художником Эдуардом Кулишом труппа театра создала душевную атмосферу в ограниченном пространстве сцены.

Работа на полуострове

Главным своим литературным проектом Кир Булычев считал цикл "Река Хронос", который остался незавершенным. Примечательно, что над тремя первыми романами цикла: "Наследник", "Штурм Дюльбера" и "Возвращение из Трапезунда" писатель значительно поработал в Крыму.
Кстати, в романе "Наследник" есть, например, совершенно поразительные описания Крыма и Москвы 1917-1918 годов. Полуостров Булычев посетил в мае 2003 года, всего за несколько месяцев до своего ухода из жизни.
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