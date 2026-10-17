https://crimea.ria.ru/20261017/warner-bros-zaregistrirovala-v-rf-tovarnye-znaki-po-vselennoy-garri-pottera-1160286638.html

Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера"

Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера" - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера"

Киностудия Warner Bros. Entertainment зарегистрировала в России два товарных знака по вселенной "Гарри Поттера": Hogwarts и Hogwarts Legacy, следует из данных... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T14:31

2026-10-17T14:31

2026-10-17T14:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Киностудия Warner Bros. Entertainment зарегистрировала в России два товарных знака по вселенной "Гарри Поттера": Hogwarts и Hogwarts Legacy, следует из данных Роспатента, которые приводит РИА Новости.Согласно документам, компания подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков Hogwarts Legacy и Hogwarts в феврале и марте 2026 года. В октябре ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2036 года.Теперь компания может продавать в России одежду, обувь, аксессуары, игрушки, спортивные снаряды, мультимедийные файлы и компьютерное программное обеспечение.Компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount в 2022 году приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260502/den-bitvy-za-khogvarts-knigi-o-garri-pottere-chital-kazhdyy-tretiy-rossiyanin-1155690511.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспатент, гарри поттер, экономика, новости, россия, культура, общество