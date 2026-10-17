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Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера" - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера"
Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера" - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера"
Киностудия Warner Bros. Entertainment зарегистрировала в России два товарных знака по вселенной "Гарри Поттера": Hogwarts и Hogwarts Legacy, следует из данных... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T14:31
2026-10-17T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Киностудия Warner Bros. Entertainment зарегистрировала в России два товарных знака по вселенной "Гарри Поттера": Hogwarts и Hogwarts Legacy, следует из данных Роспатента, которые приводит РИА Новости.Согласно документам, компания подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков Hogwarts Legacy и Hogwarts в феврале и марте 2026 года. В октябре ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2036 года.Теперь компания может продавать в России одежду, обувь, аксессуары, игрушки, спортивные снаряды, мультимедийные файлы и компьютерное программное обеспечение.Компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount в 2022 году приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роспатент, гарри поттер, экономика, новости, россия, культура, общество
Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера"

Warner Bros. зарегистрировала в России два товарных знака по вселенной "Гарри Поттера"

14:31 17.10.2026 (обновлено: 14:40 17.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОчки Гарри Поттера в Центральном Детском Магазине на Лубянке в Москве.
Очки Гарри Поттера в Центральном Детском Магазине на Лубянке в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Киностудия Warner Bros. Entertainment зарегистрировала в России два товарных знака по вселенной "Гарри Поттера": Hogwarts и Hogwarts Legacy, следует из данных Роспатента, которые приводит РИА Новости.
Согласно документам, компания подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков Hogwarts Legacy и Hogwarts в феврале и марте 2026 года. В октябре ведомство приняло положительное решение об их регистрации сроком до 2036 года.
Теперь компания может продавать в России одежду, обувь, аксессуары, игрушки, спортивные снаряды, мультимедийные файлы и компьютерное программное обеспечение.
Компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount в 2022 году приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры.
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