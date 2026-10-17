https://crimea.ria.ru/20261017/vo-skolko-let-rozhayut-v-krymu---statistika-1160210857.html

Во сколько лет рожают в Крыму - статистика

Во сколько лет рожают в Крыму - статистика - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Во сколько лет рожают в Крыму - статистика

Средний возраст современной роженицы в Крыму составляет 27 лет, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный акушер-гинеколог... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T20:36

2026-10-17T20:36

2026-10-17T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Средний возраст современной роженицы в Крыму составляет 27 лет, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Крым, главврач 1-го роддома Симферополя Дмитрий Беглицэ.Демографическая ситуация, которая складывается в обществе, пояснил спикер, связана с тем, что женщины поздно вступают в брак, поздно наступает первая беременность. Все это отражается на показателях рождаемости в России и Крыму."К большому сожалению, мы отмечаем, что индекс здоровья населения все-таки понижается в последнее время. Это связано и с увеличением числа вредных привычек, и особенностями питания, и с другими формальными и неформальными ситуациями, когда уже к возрасту 20-25 лет женщина имеет набор достаточно серьезных хронических заболеваний. Поэтому мы настаиваем, чтобы уже на этапе формирования и планирования беременности семья пришла в женскую консультацию, чтобы предпринять профилактические меры", - заметил он.Симферопольский родильный дом №1 предлагает и программы подготовки к родам."У нас функционирует Школа будущих родителей. Это такая консультационная помощь, когда женщины, с мужьями или сами, приходят к нам на занятия, которые являются лекциями в исполнении психолога, акушера-гинеколога, анестезиолога, детского доктора неонатолога, а также других специалистов, по грудному вскармливанию или социальных служб", - подтвердил Беглицэ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между наукой и чудом: как работают врачи-репродуктологи в КрымуВ какой юридической защите нуждаются медики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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