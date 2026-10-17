Рейтинг@Mail.ru
Во сколько лет рожают в Крыму - статистика - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261017/vo-skolko-let-rozhayut-v-krymu---statistika-1160210857.html
Во сколько лет рожают в Крыму - статистика
Во сколько лет рожают в Крыму - статистика - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Во сколько лет рожают в Крыму - статистика
Средний возраст современной роженицы в Крыму составляет 27 лет, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный акушер-гинеколог... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T20:36
2026-10-17T20:36
крым
новости крыма
дмитрий беглицэ
родильный дом
рождаемость
общество
статистика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0e/1157615057_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_1fcc42e3fc141f89f1d6141d40a9570e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Средний возраст современной роженицы в Крыму составляет 27 лет, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Крым, главврач 1-го роддома Симферополя Дмитрий Беглицэ.Демографическая ситуация, которая складывается в обществе, пояснил спикер, связана с тем, что женщины поздно вступают в брак, поздно наступает первая беременность. Все это отражается на показателях рождаемости в России и Крыму."К большому сожалению, мы отмечаем, что индекс здоровья населения все-таки понижается в последнее время. Это связано и с увеличением числа вредных привычек, и особенностями питания, и с другими формальными и неформальными ситуациями, когда уже к возрасту 20-25 лет женщина имеет набор достаточно серьезных хронических заболеваний. Поэтому мы настаиваем, чтобы уже на этапе формирования и планирования беременности семья пришла в женскую консультацию, чтобы предпринять профилактические меры", - заметил он.Симферопольский родильный дом №1 предлагает и программы подготовки к родам."У нас функционирует Школа будущих родителей. Это такая консультационная помощь, когда женщины, с мужьями или сами, приходят к нам на занятия, которые являются лекциями в исполнении психолога, акушера-гинеколога, анестезиолога, детского доктора неонатолога, а также других специалистов, по грудному вскармливанию или социальных служб", - подтвердил Беглицэ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между наукой и чудом: как работают врачи-репродуктологи в КрымуВ какой юридической защите нуждаются медики
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0e/1157615057_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_beb4918a54e7cee8c1fd274b93ba722c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, дмитрий беглицэ, родильный дом, рождаемость, общество, статистика
Во сколько лет рожают в Крыму - статистика

Средний возраст современной роженицы в Крыму составляет 27 лет – главврач роддома

20:36 17.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКурсы для беременных по подготовке к родам
Курсы для беременных по подготовке к родам - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Средний возраст современной роженицы в Крыму составляет 27 лет, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Крым, главврач 1-го роддома Симферополя Дмитрий Беглицэ.

"Если говорить о портрете современной беременной женщины, то это впервые беременная женщина в возрасте 26-28 лет. На сегодняшний день больше повторно рожающих женщин, чем впервые рожающих, и количество женщин, у которых это третьи, четвертые, пятые и даже шестые роды, в последнее время растет стремительными темпами", - поделился специалист.

Демографическая ситуация, которая складывается в обществе, пояснил спикер, связана с тем, что женщины поздно вступают в брак, поздно наступает первая беременность. Все это отражается на показателях рождаемости в России и Крыму.
"К большому сожалению, мы отмечаем, что индекс здоровья населения все-таки понижается в последнее время. Это связано и с увеличением числа вредных привычек, и особенностями питания, и с другими формальными и неформальными ситуациями, когда уже к возрасту 20-25 лет женщина имеет набор достаточно серьезных хронических заболеваний. Поэтому мы настаиваем, чтобы уже на этапе формирования и планирования беременности семья пришла в женскую консультацию, чтобы предпринять профилактические меры", - заметил он.
Симферопольский родильный дом №1 предлагает и программы подготовки к родам.
"У нас функционирует Школа будущих родителей. Это такая консультационная помощь, когда женщины, с мужьями или сами, приходят к нам на занятия, которые являются лекциями в исполнении психолога, акушера-гинеколога, анестезиолога, детского доктора неонатолога, а также других специалистов, по грудному вскармливанию или социальных служб", - подтвердил Беглицэ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Между наукой и чудом: как работают врачи-репродуктологи в Крыму
В какой юридической защите нуждаются медики
 
КрымНовости КрымаДмитрий БеглицэРодильный домРождаемостьОбществоСтатистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день
20:46Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции
20:36Во сколько лет рожают в Крыму - статистика
20:20Над Черным морем и шестью регионами России за день сбили 30 украинских БПЛА
20:12В Севастополе громко - идут учения флота
19:45Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на ЮБК – топ недели
19:26Симферополь накроет плотный туман – объявлено новое экстренное
19:10В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
18:50Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаванию
18:31Подъем уровня рек и сход селей – крымчан предупредили об опасности
18:07Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу
17:50Удары по Украине днем в субботу: что поражено
17:41Субсидии на "коммуналку" – кто имеет право и как оформить
17:07Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания
16:33Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале
16:20Крымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом
16:04В Алуште загорелась пятиэтажка – что известно
15:51Иномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятеро
15:36Мошенничество на миллион: трое крымчан ответят за аферы с соцвыплатами
15:16Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
Лента новостейМолния