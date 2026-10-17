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Виноват несправный холодильник – в Судке произошел пожар
Виноват несправный холодильник – в Судке произошел пожар - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Виноват несправный холодильник – в Судке произошел пожар
В Судаке продуктовый ларек загорелся из-за неисправного холодильника, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T09:55
2026-10-17T09:55
2026-10-17T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Судаке продуктовый ларек загорелся из-за неисправного холодильника, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.По данным спасателей, пожар произошел по улице Ленина, к месту направили автоцистерну 21 пожарно-спасательной части, и добровольную пожарную команду "Коммунхоза".На месте происшествия работали дознаватели МЧС России совместно со специалистами Испытательной пожарной лаборатории. Предварительная причина – аварийный режим работы витринного холодильника."В ходе осмотра специалисты изъяли ключевую улику – контактную пластину с участками проводов, которые имели следы работы в аварийных режимах. Деталь была помещена в специальный пакет и направлена на металлографическое исследование, которое поможет достоверно установить, послужило ли первичное короткое замыкание причиной пожара", - проинформировали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные извещатели спасли более 20 крымчанВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годВ Севастополе загорелся пансионат – эвакуированы десятки людей
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РИА Новости Крым
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Виноват несправный холодильник – в Судке произошел пожар
МЧС: неисправный холодильник стал причиной пожара в Судаке
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Судаке продуктовый ларек загорелся из-за неисправного холодильника, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
По данным спасателей, пожар произошел по улице Ленина, к месту направили автоцистерну 21 пожарно-спасательной части, и добровольную пожарную команду "Коммунхоза".
"По прибытии на место происшествия, было установлено, что горит продуктовый ларек. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки на площади 1 кв.м. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
На месте происшествия работали дознаватели МЧС России совместно со специалистами Испытательной пожарной лаборатории. Предварительная причина – аварийный режим работы витринного холодильника.
"В ходе осмотра специалисты изъяли ключевую улику – контактную пластину с участками проводов, которые имели следы работы в аварийных режимах. Деталь была помещена в специальный пакет и направлена на металлографическое исследование, которое поможет достоверно установить, послужило ли первичное короткое замыкание причиной пожара", - проинформировали в МЧС.
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