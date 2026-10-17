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Виноват несправный холодильник – в Судке произошел пожар

Виноват несправный холодильник – в Судке произошел пожар - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Виноват несправный холодильник – в Судке произошел пожар

В Судаке продуктовый ларек загорелся из-за неисправного холодильника, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T09:55

2026-10-17T09:55

2026-10-17T09:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Судаке продуктовый ларек загорелся из-за неисправного холодильника, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.По данным спасателей, пожар произошел по улице Ленина, к месту направили автоцистерну 21 пожарно-спасательной части, и добровольную пожарную команду "Коммунхоза".На месте происшествия работали дознаватели МЧС России совместно со специалистами Испытательной пожарной лаборатории. Предварительная причина – аварийный режим работы витринного холодильника."В ходе осмотра специалисты изъяли ключевую улику – контактную пластину с участками проводов, которые имели следы работы в аварийных режимах. Деталь была помещена в специальный пакет и направлена на металлографическое исследование, которое поможет достоверно установить, послужило ли первичное короткое замыкание причиной пожара", - проинформировали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарные извещатели спасли более 20 крымчанВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годВ Севастополе загорелся пансионат – эвакуированы десятки людей

судак

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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