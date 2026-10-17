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В Севастополе громко - идут учения флота - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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В Севастополе громко - идут учения флота
В Севастополе громко - идут учения флота - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В Севастополе громко - идут учения флота
В Севастополе вечером в субботу проходят флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T20:12
2026-10-17T20:12
учения
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
военно-морской флот рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 отк – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу проходят флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно учения военных будут продолжаться до 22:00, уточнил он. А также подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе громко - идут учения флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота – Развожаев

20:12 17.10.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 отк – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу проходят флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Ориентировочно учения военных будут продолжаться до 22:00, уточнил он. А также подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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УченияСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевВоенно-морской флот РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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