https://crimea.ria.ru/20261017/v-sevastopole-gromko---idut-ucheniya-flota-1160291732.html

В Севастополе громко - идут учения флота

В Севастополе громко - идут учения флота - РИА Новости Крым, 17.10.2026

В Севастополе громко - идут учения флота

В Севастополе вечером в субботу проходят флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T20:12

2026-10-17T20:12

2026-10-17T20:12

учения

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

военно-морской флот рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 отк – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу проходят флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно учения военных будут продолжаться до 22:00, уточнил он. А также подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации)