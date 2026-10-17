https://crimea.ria.ru/20261017/v-sevastopole-gromko---idut-ucheniya-flota-1160291732.html
В Севастополе громко - идут учения флота
В Севастополе громко - идут учения флота - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В Севастополе громко - идут учения флота
В Севастополе вечером в субботу проходят флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T20:12
2026-10-17T20:12
2026-10-17T20:12
учения
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
военно-морской флот рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110355/94/1103559426_0:64:2500:1471_1920x0_80_0_0_ae731a30e15d50dbed5aacdfe18aa072.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 отк – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в субботу проходят флотские учения с применением разных видов вооружений, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.Ориентировочно учения военных будут продолжаться до 22:00, уточнил он. А также подчеркнул, что обстановка в городе спокойная.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
учения, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе громко - идут учения флота
Громкие звуки в Севастополе связаны с учениями флота – Развожаев