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В России появятся новые меры поддержки многодетных семей - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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В России появятся новые меры поддержки многодетных семей
В России появятся новые меры поддержки многодетных семей - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В России появятся новые меры поддержки многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину поручил проработать предоставление многодетным семьям бесплатного проезда для лечения по платным автодорогам... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T12:58
2026-10-17T12:58
владимир путин (политик)
правительство россии
многодетная семья
семья
господдержка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину поручил проработать предоставление многодетным семьям бесплатного проезда для лечения по платным автодорогам. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.Также президент поручил правительству проработать вопрос установления сбалансированных тарифов на каршеринг и увеличения автопарка для многодетных семей."Рассмотреть вопросы:… о повышении доступности услуг каршеринга для многодетных семей, в том числе посредством увеличения обеспеченности автопарка каршеринговых компаний транспортными средствами, оборудованными для осуществления поездок многодетными семьями, и установления сбалансированных тарифов с учетом интересов таких семей", - говорится в сообщении.По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин также поручил утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате террористических актов, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублейВ Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жильяВ России число многодетных семей выросло на 14,5%
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владимир путин (политик), правительство россии, многодетная семья, семья, господдержка, новости, россия
В России появятся новые меры поддержки многодетных семей

Путин поручил проработать новые меры поддержки для многодетных семей

12:58 17.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину поручил проработать предоставление многодетным семьям бесплатного проезда для лечения по платным автодорогам. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Рассмотреть вопросы: о предоставлении многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам не реже одного раза в год в лечебно-оздоровительных и рекреационных целях (туда и обратно) ", – сказано в перечне поручений на сайте Кремля.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Также президент поручил правительству проработать вопрос установления сбалансированных тарифов на каршеринг и увеличения автопарка для многодетных семей.
"Рассмотреть вопросы:… о повышении доступности услуг каршеринга для многодетных семей, в том числе посредством увеличения обеспеченности автопарка каршеринговых компаний транспортными средствами, оборудованными для осуществления поездок многодетными семьями, и установления сбалансированных тарифов с учетом интересов таких семей", - говорится в сообщении.
По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин также поручил утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате террористических актов, сообщалось ранее.
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Владимир Путин (политик)Правительство РоссииМногодетная семьясемьяГосподдержкаНовостиРоссия
 
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