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В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов
В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов
Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T12:33
2026-10-17T12:33
2026-10-17T12:33
владимир путин (политик)
закон и право
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Поручение должно быть исполнено до 1 ноября 2026 года и далее – один раз в квартал, уточняется на сайте.Коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, ранее временно освободили от контрольных проверок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь бизнесу после украинских атак: ЦБ дал рекомендации кредиторамВ Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon
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владимир путин (политик), закон и право, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости
В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов
Путин поручил утвердить программу восстановления объектов торговли после терактов