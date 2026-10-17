https://crimea.ria.ru/20261017/v-rf-utverdyat-programmu-vosstanovleniya-obektov-torgovli-posle-teraktov-1160285106.html

В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов

В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов - РИА Новости Крым, 17.10.2026

В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T12:33

2026-10-17T12:33

2026-10-17T12:33

владимир путин (политик)

закон и право

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Поручение должно быть исполнено до 1 ноября 2026 года и далее – один раз в квартал, уточняется на сайте.Коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, ранее временно освободили от контрольных проверок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь бизнесу после украинских атак: ЦБ дал рекомендации кредиторамВ Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости