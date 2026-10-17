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В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов
В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов
Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T12:33
2026-10-17T12:33
владимир путин (политик)
закон и право
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Поручение должно быть исполнено до 1 ноября 2026 года и далее – один раз в квартал, уточняется на сайте.Коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, ранее временно освободили от контрольных проверок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь бизнесу после украинских атак: ЦБ дал рекомендации кредиторамВ Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир путин (политик), закон и право, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости
В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов

Путин поручил утвердить программу восстановления объектов торговли после терактов

12:33 17.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате террористических актов, предусмотрев использование современных технологических решений, и обеспечить ее реализацию", - сказано в документе на сайте Кремля.
Поручение должно быть исполнено до 1 ноября 2026 года и далее – один раз в квартал, уточняется на сайте.
Коммерческие объекты, получившие ущерб в результате атак с применением беспилотников и других средств огневого воздействия, ранее временно освободили от контрольных проверок.
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Владимир Путин (политик)Закон и правоВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУНовости
 
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