https://crimea.ria.ru/20261017/v-gorakh-kryma-troe-gribnikov-zabludilis-v-tumane-1160290881.html
В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
В горах Крыма днем в субботу трое грибников заблудились в тумане. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, их пришлось искать спасателям. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T19:10
2026-10-17T19:10
2026-10-17T19:10
"крым-спас"
горы
горы крыма
происшествия
белогорский район
крым
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111788/60/1117886055_0:82:879:577_1920x0_80_0_0_72818468d6def41cfe2537c8172398d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В горах Крыма днем в субботу трое грибников заблудились в тумане. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, их пришлось искать спасателям.Информация о том, что на Караби-Яйле три грибника в тумане потеряли ориентиры и не могут выйти к личному авто самостоятельно поступила спасателям днем в субботу. На помощь людям выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с членами "Россоюзспаса".В МЧС рекомендуют туристам и грибникам заранее сообщать родным и близким о своем маршруте, не выходите в горы и лес в туманную погоду и рассчитывайте время возвращения из горнолесной зоны до наступления темноты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристамВ горах Крыма спасли 12 человекКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
горы
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111788/60/1117886055_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_13e2d45ef4efd56ce03ee30dd53a1f47.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"крым-спас", горы, горы крыма, происшествия, белогорский район, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
МЧС: спасатели вывели из леса троих заблудившихся грибников