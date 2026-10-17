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В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане
В горах Крыма днем в субботу трое грибников заблудились в тумане. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, их пришлось искать спасателям. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В горах Крыма днем в субботу трое грибников заблудились в тумане. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, их пришлось искать спасателям.Информация о том, что на Караби-Яйле три грибника в тумане потеряли ориентиры и не могут выйти к личному авто самостоятельно поступила спасателям днем в субботу. На помощь людям выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с членами "Россоюзспаса".В МЧС рекомендуют туристам и грибникам заранее сообщать родным и близким о своем маршруте, не выходите в горы и лес в туманную погоду и рассчитывайте время возвращения из горнолесной зоны до наступления темноты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристамВ горах Крыма спасли 12 человекКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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"крым-спас", горы, горы крыма, происшествия, белогорский район, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В горах Крыма трое грибников заблудились в тумане

МЧС: спасатели вывели из леса троих заблудившихся грибников

19:10 17.10.2026
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКШеврон сотрудника "КРЫМ-СПАС"
Шеврон сотрудника КРЫМ-СПАС
© Фото: пресс-служба МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В горах Крыма днем в субботу трое грибников заблудились в тумане. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, их пришлось искать спасателям.
Информация о том, что на Караби-Яйле три грибника в тумане потеряли ориентиры и не могут выйти к личному авто самостоятельно поступила спасателям днем в субботу. На помощь людям выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" совместно с членами "Россоюзспаса".
"Туристов оперативно нашли в районе Васильевской балки и вывели их к личному автомобилю. В медпомощи они не нуждались", - сказано в сообщении.
В МЧС рекомендуют туристам и грибникам заранее сообщать родным и близким о своем маршруте, не выходите в горы и лес в туманную погоду и рассчитывайте время возвращения из горнолесной зоны до наступления темноты.
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