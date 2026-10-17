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В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T13:13
2026-10-17T13:13
2026-10-17T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 610 украинских БПЛА над Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ