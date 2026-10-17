Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261017/v-chernom-more-unichtozhen-bezekipazhnyy-kater-vsu-1160285641.html
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T13:13
2026-10-17T13:13
новости
новости сво
министерство обороны рф
черное море
безэкипажные катера
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112133_167:134:1179:704_1920x0_80_0_0_f4413410b6e247b9e06fcc83a355cc40.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 610 украинских БПЛА над Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261017/osvobozhdeny-esche-chetyre-naselennykh-punkta-v-trekh-oblastyakh-ukrainy-1160285291.html
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112133_93:0:1032:704_1920x0_80_0_0_c0b174a74dba9f30193ee63c94d7db88.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости сво, министерство обороны рф, черное море, безэкипажные катера, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

13:13 17.10.2026
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер Военно-морских сил Украины", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 610 украинских БПЛА над Россией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа расчета САУ 2С7 Пион 45-й артбригады на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
12:47
Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях Украины
 
НовостиНовости СВОМинистерство обороны РФЧерное мореБезэкипажные катераБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Турции - 23 человека пострадали
14:59"Банкомат Украины": в Италии возмутились попрошайничеством Зеленского
14:31Warner Bros. зарегистрировала в РФ товарные знаки по вселенной "Гарри Поттера"
14:03Мужчина погиб в лесу в Брянской области после атаки дрона ВСУ - губернатор
13:51Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ
13:32Новости СВО: киевский режим теряет людей и технику
13:21Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах
13:13В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:58В России появятся новые меры поддержки многодетных семей
12:47Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях Украины
12:33В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов
12:11Шторм с четырехметровыми волнами ожидается в Крыму
11:44Ехали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в Карелии
11:08ООН игнорирует данные о пытках на Украине – Мирошник
10:55След адмирала: день памяти Владимира Корнилова
10:34Кубанские полицейские рассекретили порнографический канал
10:22Новые требования к остановкам начнут действовать с 10 ноября
09:55Виноват несправный холодильник – в Судаке произошел пожар
09:42Как будут курсировать поезда в Крым до 26 октября
09:34День глубокой скорби: 8 лет назад произошла трагедия в керченском колледже
Лента новостейМолния