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В Алуште загорелась пятиэтажка – что известно - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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В Алуште загорелась пятиэтажка – что известно
В Алуште загорелась пятиэтажка – что известно - РИА Новости Крым, 17.10.2026
В Алуште загорелась пятиэтажка – что известно
Пожар произошел в неэксплуатируемом пятиэтажном здании в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T16:04
2026-10-17T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Пожар произошел в неэксплуатируемом пятиэтажном здании в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.По данным пресс-службы, сообщение о задымлении в здании по улице Виноградной поступило в субботу днем. К месту происшествия направились огнеборцы второй пожарно-спасательной части."По прибытии подразделений было установлено, что произошло возгорание кровли. Пожар оперативно локализован на площади 70 квадратных метров",– сообщили в чрезвычайном ведомтве.Всего к локализации привлекали 15 человек и четыре единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноват несправный холодильник – в Судаке произошел пожарВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годЧетыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Алуште загорелась пятиэтажка – что известно

МЧС: в Алуште загорелась неэксплуатируемое пятиэтажное здание

16:04 17.10.2026
 
© Скриншот видеоПожар в алуште
Пожар в алуште
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Пожар произошел в неэксплуатируемом пятиэтажном здании в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
По данным пресс-службы, сообщение о задымлении в здании по улице Виноградной поступило в субботу днем. К месту происшествия направились огнеборцы второй пожарно-спасательной части.
"По прибытии подразделений было установлено, что произошло возгорание кровли. Пожар оперативно локализован на площади 70 квадратных метров",– сообщили в чрезвычайном ведомтве.
Всего к локализации привлекали 15 человек и четыре единицы техники.
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