https://crimea.ria.ru/20261017/udary-po-ukraine-dnem-v-subbotu-chto-porazheno-1160289639.html

Удары по Украине днем в субботу: что поражено

Удары по Украине днем в субботу: что поражено - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Удары по Украине днем в субботу: что поражено

Вооруженные силы России поразили ряд объектов на Украине в субботу днем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T17:50

2026-10-17T17:50

2026-10-17T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили ряд объектов на Украине в субботу днем, сообщает Минобороны РФ."Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате ударов поражены в Луцке − предприятие "Кромберг энд Шуберт", производившее ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ; в н.п. Колодное Тернопольской области − электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности. Кроме того, в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве

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новости, министерство обороны рф, россия, всу (вооруженные силы украины), украина, удары по украине, потери всу , сухогруз, новости сво