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Удары по Украине днем в субботу: что поражено - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Удары по Украине днем в субботу: что поражено
Удары по Украине днем в субботу: что поражено - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Удары по Украине днем в субботу: что поражено
Вооруженные силы России поразили ряд объектов на Украине в субботу днем, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T17:50
2026-10-17T17:50
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили ряд объектов на Украине в субботу днем, сообщает Минобороны РФ."Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате ударов поражены в Луцке − предприятие "Кромберг энд Шуберт", производившее ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ; в н.п. Колодное Тернопольской области − электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности. Кроме того, в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве
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новости, министерство обороны рф, россия, всу (вооруженные силы украины), украина, удары по украине, потери всу , сухогруз, новости сво
Удары по Украине днем в субботу: что поражено

Удары по Украине днем в субботу - что поражено

17:50 17.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили ряд объектов на Украине в субботу днем, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате ударов поражены в Луцке − предприятие "Кромберг энд Шуберт", производившее ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ; в н.п. Колодное Тернопольской области − электроподстанция, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности.
Кроме того, в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения.
"В 40 километрах южнее порта "Одесса" при переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", перевозившее грузы военного и двойного назначения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК.
Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.
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