https://crimea.ria.ru/20261017/tramp-rasporyadilsya-ne-primenyat-ryad-mer-po-zakonu-ob-adskikh-sanktsiyakh-1160280805.html
Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об "адских санкциях"
Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об "адских санкциях" - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об "адских санкциях"
Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T07:32
2026-10-17T07:32
2026-10-17T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары.Президент подчеркнул, что такое решение отвечает интересам США.Как следует из документа, Трамп, в частности, отказался от применения пошлин до 500 процентов на российские товары и от 100-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Кроме того, президент США решил не применять ограничения против российских чиновников, банков и организаций, предусмотренных новым законом.Отказ от применения данных мер будет действовать до особого распоряжения.Трамп 19 сентября подписал закон об "адских санкциях", названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма*. Он позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100 процентов на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500 процентов на российские товары, ввозимые в США.Неделю назад Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам президент США объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере: Россия в зависимости от состояния своих НПЗ поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Для этого Минфин Соединенных Штатов выпустил исключение из санкций, действующее до 7 апреля.В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Российские власти указывали, что от ограничений страдает прежде всего Европа.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на негоЗеленскому пора уходить – Маск"Крыса, загнанная в угол, опасна": политолог о киевском режиме
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дональд трамп, сша, россия, политика, новости, санкции, санкции против россии
Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об "адских санкциях"
Трамп распорядился не применять ряд мер по закону о санкциях против РФ и Ирана
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары.
"Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных Законом Грэма*", — говорится в документе.
Президент подчеркнул, что такое решение отвечает интересам США.
Как следует из документа, Трамп, в частности, отказался от применения пошлин до 500 процентов на российские товары и от 100-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Кроме того, президент США решил не применять ограничения против российских чиновников, банков и организаций, предусмотренных новым законом.
Отказ от применения данных мер будет действовать до особого распоряжения.
Трамп 19 сентября подписал закон об "адских санкциях", названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма*. Он позволяет ему вводить дополнительные пошлины до 100 процентов на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также дополнительные пошлины до 500 процентов на российские товары, ввозимые в США.
Неделю назад Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам президент США объявил о масштабной договоренности в энергетической сфере: Россия в зависимости от состояния своих НПЗ поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Для этого Минфин Соединенных Штатов выпустил исключение из санкций, действующее до 7 апреля.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Российские власти указывали, что от ограничений страдает прежде всего Европа.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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