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Субсидии на "коммуналку" – ко имеет право и как оформить - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Субсидии на "коммуналку" – ко имеет право и как оформить
Субсидии на "коммуналку" – ко имеет право и как оформить - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Субсидии на "коммуналку" – ко имеет право и как оформить
Субсидия на оплату коммунальных услуг положена граданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода семьи. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T17:41
2026-10-17T17:41
жкх
жкх крыма и севастополя
субсидии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Субсидия на оплату коммунальных услуг положена граданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода семьи. Об этом рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.Главный критерий для получения субсидии, по его словам, - доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи. Федеральный стандарт составляет 22%, но регионы могут устанавливать более низкий порог. Оформить субсидию могут собственники жилья, наниматели по договорам соцнайма, члены жилищных кооперативов и даже те, кто снимает жилье в частном фонде. В числе других условий – российское гражданство, постоянная регистрация и отсутствие задолженности по коммунальным платежам за последние три года."Если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКХ 15 тысяч, то при московском пороге в 10% допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей. Разница в 9 тысяч рублей может быть компенсирована субсидией", - привел пример парламентарий.Подать заявление можно через портал "Госуслуги", а большая часть документов запрашивается автоматически.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУКак вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 годуКрым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы
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жкх, жкх крыма и севастополя, субсидии, общество, новости
Субсидии на "коммуналку" – ко имеет право и как оформить

Россияне имеют право на субсидию по ЖКУ при ряже условий – депутат Свищев

17:41 17.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка записывает показания счетчика учета газа у себя дома.
Девушка записывает показания счетчика учета газа у себя дома. - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Субсидия на оплату коммунальных услуг положена граданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода семьи. Об этом рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.
"Субсидия – законный механизм, который позволяет платить за ЖКУ не больше определенной доли дохода. И если вы эту долю превышаете, государство возвращает разницу", – цитирует Свищева РИА Новости.
Главный критерий для получения субсидии, по его словам, - доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи. Федеральный стандарт составляет 22%, но регионы могут устанавливать более низкий порог. Оформить субсидию могут собственники жилья, наниматели по договорам соцнайма, члены жилищных кооперативов и даже те, кто снимает жилье в частном фонде. В числе других условий – российское гражданство, постоянная регистрация и отсутствие задолженности по коммунальным платежам за последние три года.
"Если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКХ 15 тысяч, то при московском пороге в 10% допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей. Разница в 9 тысяч рублей может быть компенсирована субсидией", - привел пример парламентарий.
Подать заявление можно через портал "Госуслуги", а большая часть документов запрашивается автоматически.
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ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяСубсидииОбществоНовости
 
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