https://crimea.ria.ru/20261017/subsidii-na-kommunalku--ko-imeet-pravo-i-kak-oformit-1160289321.html

Субсидии на "коммуналку" – ко имеет право и как оформить

Субсидии на "коммуналку" – ко имеет право и как оформить - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Субсидии на "коммуналку" – ко имеет право и как оформить

Субсидия на оплату коммунальных услуг положена граданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода семьи. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T17:41

2026-10-17T17:41

2026-10-17T17:41

жкх

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Субсидия на оплату коммунальных услуг положена граданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода семьи. Об этом рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.Главный критерий для получения субсидии, по его словам, - доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи. Федеральный стандарт составляет 22%, но регионы могут устанавливать более низкий порог. Оформить субсидию могут собственники жилья, наниматели по договорам соцнайма, члены жилищных кооперативов и даже те, кто снимает жилье в частном фонде. В числе других условий – российское гражданство, постоянная регистрация и отсутствие задолженности по коммунальным платежам за последние три года."Если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКХ 15 тысяч, то при московском пороге в 10% допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей. Разница в 9 тысяч рублей может быть компенсирована субсидией", - привел пример парламентарий.Подать заявление можно через портал "Госуслуги", а большая часть документов запрашивается автоматически.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУКак вырастут тарифы на ЖКУ в Крыму и Севастополе в 2026 годуКрым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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