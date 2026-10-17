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Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале
Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале
13-летний мальчик погиб на пожаре в одном из сел Свердловской области, пытаясь спасти бабушку и вытащить из огня собаку. О гибели ребенка сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T16:33
2026-10-17T16:33
2026-10-17T16:33
пожар
происшествия
свердловская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 13-летний мальчик погиб на пожаре в одном из сел Свердловской области, пытаясь спасти бабушку и вытащить из огня собаку. О гибели ребенка сообщает пресс-служба СК по региону.Как пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, в день трагедии мать и младший брат мальчика были в гостях в Первоуральске, а ребенок остался дома с бабушкой.Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки печи. Проверяются и другие возможные причины, проводятся соответствующие экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште загорелась пятиэтажка – что известноПожарные извещатели спасли более 20 крымчанВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за год
https://crimea.ria.ru/20261017/ekhali-k-semimesyachnomu-rebenku-ekipazh-skoroy-pomoschi-pogib-v-dtp-v-karelii-1160283852.html
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пожар, происшествия, свердловская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, новости
Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале
В Свердловской области мальчик пытался спасти из огня бабушку и собаку и сам погиб