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Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале
Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале
13-летний мальчик погиб на пожаре в одном из сел Свердловской области, пытаясь спасти бабушку и вытащить из огня собаку. О гибели ребенка сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T16:33
2026-10-17T16:33
пожар
происшествия
свердловская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 13-летний мальчик погиб на пожаре в одном из сел Свердловской области, пытаясь спасти бабушку и вытащить из огня собаку. О гибели ребенка сообщает пресс-служба СК по региону.Как пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, в день трагедии мать и младший брат мальчика были в гостях в Первоуральске, а ребенок остался дома с бабушкой.Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки печи. Проверяются и другие возможные причины, проводятся соответствующие экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште загорелась пятиэтажка – что известноПожарные извещатели спасли более 20 крымчанВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за год
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пожар, происшествия, свердловская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), россия, новости
Спасал бабушку и собаку: ребенок погиб в пожаре на Урале

В Свердловской области мальчик пытался спасти из огня бабушку и собаку и сам погиб

16:33 17.10.2026
 
Пожарная машина
Пожарная машина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 13-летний мальчик погиб на пожаре в одном из сел Свердловской области, пытаясь спасти бабушку и вытащить из огня собаку. О гибели ребенка сообщает пресс-служба СК по региону.
"Утром 17 октября в одном из частных домов в поселке Билимбай произошел пожар, в результате которого погиб мальчик 2013 года рождения", – сообщили в СК.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, в день трагедии мать и младший брат мальчика были в гостях в Первоуральске, а ребенок остался дома с бабушкой.
"Заметив возгорание, мальчик предупредил об этом бабушку. Она вышла из дома, потом мальчик спас собаку, которая также могла пострадать. Но, к сожалению, сам ребенок спастись не успел", – констатировал Горелых.
Уголовное дело открыто по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки печи. Проверяются и другие возможные причины, проводятся соответствующие экспертизы.
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