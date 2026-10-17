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Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу
В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма вечером в субботу стоят 70 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T18:07
2026-10-17T18:07
2026-10-17T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма вечером в субботу стоят 70 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в субботу у Крымского моста перед пунктами досмотра со стороны Керчи стояли 110 авто. В течение дня количество машин в очереди колебалось от 110 до 150.Со стороны Тамани проезд по мосту свободен.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу
В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма стоят 70 авто