https://crimea.ria.ru/20261017/situatsiya-na-krymskom-mostu--skolko-mashin-v-ocheredi-vecherom-v-subbotu-1160289980.html

Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу

Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма вечером в субботу стоят 70 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T18:07

2026-10-17T18:07

2026-10-17T18:07

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

крым

новости крыма

керченский пролив

керчь

тамань

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_009b07247963404da61782322df2fc95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма вечером в субботу стоят 70 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в субботу у Крымского моста перед пунктами досмотра со стороны Керчи стояли 110 авто. В течение дня количество машин в очереди колебалось от 110 до 150.Со стороны Тамани проезд по мосту свободен.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керченский пролив

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керченский пролив, керчь, тамань