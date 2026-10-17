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Симферополь накроет плотный туман – объявлено новое экстренное - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Симферополь накроет плотный туман – объявлено новое экстренное
Симферополь накроет плотный туман – объявлено новое экстренное - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Симферополь накроет плотный туман – объявлено новое экстренное
Очередное экстренное предупреждение объявлено в Крыму, на этот раз – для Симферополя, в связи с сильным туманом. Об этом предупреждает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T19:26
2026-10-17T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Очередное экстренное предупреждение объявлено в Крыму, на этот раз – для Симферополя, в связи с сильным туманом. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.В этой связи пешеходам рекомендуют аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям – воздержаться от поездок, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на дороге.Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с опасной погодой. На 18 и 19 декабря в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы, ветер 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 м/с. Также экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 18 и 19 октября в связи с вероятностью схода селевых потоков и подъема уровня рек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма трое грибников заблудились в туманеШторм с четырехметровыми волнами ожидается в КрымуЛивень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь – экстренное предупреждение
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Симферополь накроет плотный туман – объявлено новое экстренное

В Симферополе в воскресенье будет действовать экстренное предупреждение из-за тумана

19:26 17.10.2026
 
© РИА Новости КрымТуман над Симферополем
Туман над Симферополем - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Очередное экстренное предупреждение объявлено в Крыму, на этот раз – для Симферополя, в связи с сильным туманом. Об этом предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
"Ночью и утром 18 октября в Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров", – сказано в сообщении.
В этой связи пешеходам рекомендуют аккуратно передвигаться по улицам и дорогам, надевать одежду со светоотражающими элементами. Водителям – воздержаться от поездок, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на дороге.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с опасной погодой. На 18 и 19 декабря в регионе прогнозируют сильные дожди, грозы, ветер 15-20 метров в секунду, с порывами до 25 м/с. Также экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 18 и 19 октября в связи с вероятностью схода селевых потоков и подъема уровня рек.
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