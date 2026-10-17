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Шторм с четырехметровыми волнами ожидается в Крыму

Шторм с четырехметровыми волнами ожидается в Крыму - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Шторм с четырехметровыми волнами ожидается в Крыму

В воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до 4 метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до 4 метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.В течение суток 17, 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до – 25, сообщалось ранее. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Сильные дожди и волны до четырех метров также обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В выходные на Крым обрушатся интенсивные ливневые дождиОсень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в КрымуВ субботу в Крыму прольются сильные дожди

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