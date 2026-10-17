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Шторм с четырехметровыми волнами ожидается в Крыму - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Шторм с четырехметровыми волнами ожидается в Крыму
Шторм с четырехметровыми волнами ожидается в Крыму - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Шторм с четырехметровыми волнами ожидается в Крыму
В воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до 4 метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до 4 метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.В течение суток 17, 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до – 25, сообщалось ранее. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Сильные дожди и волны до четырех метров также обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В выходные на Крым обрушатся интенсивные ливневые дождиОсень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в КрымуВ субботу в Крыму прольются сильные дожди
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Шторм с четырехметровыми волнами ожидается в Крыму

В Крыму ждут южный циклон - шторм с четырехметровыми волнами идет на Феодосию и Керчь

12:11 17.10.2026 (обновлено: 12:12 17.10.2026)
 
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Шторм в Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до 4 метров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.
В течение суток 17, 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до – 25, сообщалось ранее. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
"Ожидаем выход южного циклона из Турции. В этой связи возможны серьезные ухудшения погоды, высота волн в Черном море на участке от Феодосии до Анапы составит 3-4 метра", - проинформировали в Гидрометцентре.
Сильные дожди и волны до четырех метров также обрушатся на Севастополь в воскресенье и понедельник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС по городу.
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