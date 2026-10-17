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Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаванию - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаванию
Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаванию - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаванию
Российские пловцы взяли три золота и три бронзы на Кубке мира в Астане. Как сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России, россияне выступают на... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T18:50
2026-10-17T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Российские пловцы взяли три золота и три бронзы на Кубке мира в Астане. Как сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России, россияне выступают на соревнованиях с национальной символикой.По данным пресс-службы, золотые медали завоевали Ралина Гилязова на дистанции 50 метров брассом, Егор Корнев – на 50 метрах баттерфляем и Илья Бородин – на четырехстах метрах комплексом.Бронза – у Дарьи Клепиковой на стометровке вольным стилем, у Ивана Гирева третье место на 200-метровке вольным стилем.Кроме того, в рамках соревнований юношеский рекорд России на дистанции 800 м вольным стилем установил Григорий Вековищев. Его результат на Кубке мира стал третьим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбеНидерланды отказали в визах трем российским гимнасткамКрымская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксу
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спорт, плавание, в мире, россия, новости
Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаванию

Российские пловцы взяли три золота и три бронзы Кубке мира – Федерация водных видов спорта

18:50 17.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкПлавание в бассейне
Плавание в бассейне - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Российские пловцы взяли три золота и три бронзы на Кубке мира в Астане. Как сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России, россияне выступают на соревнованиях с национальной символикой.
По данным пресс-службы, золотые медали завоевали Ралина Гилязова на дистанции 50 метров брассом, Егор Корнев – на 50 метрах баттерфляем и Илья Бородин – на четырехстах метрах комплексом.
Бронза – у Дарьи Клепиковой на стометровке вольным стилем, у Ивана Гирева третье место на 200-метровке вольным стилем.
Кроме того, в рамках соревнований юношеский рекорд России на дистанции 800 м вольным стилем установил Григорий Вековищев. Его результат на Кубке мира стал третьим.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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