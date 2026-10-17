https://crimea.ria.ru/20261017/pvo-za-noch-sbila-610-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1160281363.html

ПВО за ночь сбила 610 украинских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила 610 украинских дронов над Россией - РИА Новости Крым, 17.10.2026

ПВО за ночь сбила 610 украинских дронов над Россией

Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 610 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T08:44

2026-10-17T08:44

2026-10-17T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 610 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 16 октября до 8.00 мск 17 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря" - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве

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