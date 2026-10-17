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ПВО за ночь сбила 610 украинских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила 610 украинских дронов над Россией - РИА Новости Крым, 17.10.2026
ПВО за ночь сбила 610 украинских дронов над Россией
Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 610 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T08:44
2026-10-17T08:44
2026-10-17T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 610 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в субботу."В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 16 октября до 8.00 мск 17 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 610 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря" - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все киевские ТЭЦ перестали работать - СМИУдар по "Нафтогазу": газодобывающая инфраструктура горит на ПолтавщинеАрмия России нанесла разрушительный удар по энергетическим объектам ВСУ в Киеве
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, украина, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО за ночь сбила 610 украинских дронов над Россией
610 украинских дронов сбиты над Россией за ночь