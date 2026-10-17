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Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ
Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ
Президент России Владимир Путин поручил предоставить регионам России поддержку для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств. Соответствующее поручение... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T13:51
2026-10-17T13:51
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил предоставить регионам России поддержку для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Также президент поручил завершить формирование регионального раздела Плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в этот раздел мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально- экономического развития, снижение межрегионального неравенства, повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Доклад должен быть представлен до 15 ноября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцевКрым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходыКрым нарастил собственные доходы на 20% за год
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владимир путин (политик), бюджет, федеральный бюджет, экономика, новости, россия
Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ

Путин поручил оказать поддержку регионам РФ за счет средств федерального бюджета

13:51 17.10.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкВнесение в Госдуму РФ проекта бюджета на 2020-2022 годы
Внесение в Госдуму РФ проекта бюджета на 2020-2022 годы - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил предоставить регионам России поддержку для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"С учетом ранее данных поручений предоставить субъектам Российской Федерации поддержку за счет средств федерального бюджета в объеме, необходимом для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств (не менее 100 млрд рублей)", – сказано на сайте Кремля.

Также президент поручил завершить формирование регионального раздела Плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в этот раздел мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально- экономического развития, снижение межрегионального неравенства, повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Доклад должен быть представлен до 15 ноября 2026 года.
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