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Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ

Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ

Президент России Владимир Путин поручил предоставить регионам России поддержку для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств. Соответствующее поручение... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T13:51

2026-10-17T13:51

2026-10-17T13:51

владимир путин (политик)

бюджет

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил предоставить регионам России поддержку для устойчивого исполнения их бюджетных обязательств. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Также президент поручил завершить формирование регионального раздела Плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в этот раздел мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально- экономического развития, снижение межрегионального неравенства, повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Доклад должен быть представлен до 15 ноября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцевКрым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходыКрым нарастил собственные доходы на 20% за год

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), бюджет, федеральный бюджет, экономика, новости, россия