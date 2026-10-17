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Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на ЮБК – топ недели - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на ЮБК – топ недели
Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на ЮБК – топ недели - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на ЮБК – топ недели
Террористические атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России. Противостояние президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T19:45
2026-10-17T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России. Противостояние президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. ВСУ без американских разведданных и Starlink. Новая дорога на Южном берегу Крыма. Изменение правил посещения экологических троп и туристических маршрутов на полуострове.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на российские НПЗНа этой неделе враг продолжил атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, 15 октября в результате массированной атаки беспилотников ВСУ пожар произошел на территории НПЗ в Рязанской области. 14 октября сообщалось, что киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. Киев ударами по российским нефтезаводам вступил в противоречие с мирными усилиями США, комментировал тему Песков.Противостояние Трампа и Зеленского14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.До этого, 12 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, объяснил заявление Трампа тем, что Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки конфликта.Сам Зеленский сначала заявил, что Украина готова провести выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине."Ослепление" ВСУВ ночь на 14 октября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. 13 числа военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима его место, считает доктор политических наук Андрей Манойло.Новая дорога на ЮБКДоехать до Южного берега Крыма от Симферополя теперь можно быстрее практически на час: для водителей и пассажиров открыли объезд Алушты. Сложную дорогу с большими перепадами высоты протяженностью 7,8 км в четыре полосы строили всего три года по поручению президента Владимира Путина в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Сдали участок со значительным опережением графика.Заповедные маршруты КрымаВ Крыму изменились правила посещения экологических троп и туристических маршрутов – теперь туристам и жителям полуострова необходимо заблаговременно оформить разрешение для походов, рассказал на этой неделе замдиректора по общим вопросам учреждения "Заповедный Крым", заместитель главного госинспектора в области охраны окружающей среды Владимир Добровольский. На данный момент открыто 25 маршрутов: 20 доступны к самостоятельному посещению, пять – с инструкторами-проводниками.*Внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на ЮБК – топ недели

Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на Южный берег Крыма – топ недели

19:45 17.10.2026
 
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России. Противостояние президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. ВСУ без американских разведданных и Starlink. Новая дорога на Южном берегу Крыма. Изменение правил посещения экологических троп и туристических маршрутов на полуострове.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на российские НПЗ

На этой неделе враг продолжил атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, 15 октября в результате массированной атаки беспилотников ВСУ пожар произошел на территории НПЗ в Рязанской области. 14 октября сообщалось, что киевский режим атаковал два нефтеперерабатывающих завода на территории России, демонстрируя этим несогласие с объявлением энергетического перемирия. Киев ударами по российским нефтезаводам вступил в противоречие с мирными усилиями США, комментировал тему Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
07:01
Отыграл свое: какая судьба ждет Зеленского

Противостояние Трампа и Зеленского

14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире британского телевидения заявил, что чувствует себя "преданным" Соединенными Штатами Америки из-за соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива. Глава киевского режима также обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в "переходе на сторону" России.
До этого, 12 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, объяснил заявление Трампа тем, что Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки конфликта.
Сам Зеленский сначала заявил, что Украина готова провести выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Однако несколькими днями позже глава киевского режима в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине.
Дональд Трамп говорит по телефону с Владимиром Путиным во время встречи с европейскими лидерами.
07:32
Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об "адских санкциях"

"Ослепление" ВСУ

В ночь на 14 октября американцы ограничили украинским боевикам работу терминалов Starlink, заявил экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко*. 13 числа военно-воздушные силы Украины, получающие разведданные от Запада, заявили, что не получали заранее информацию о недавних пусках ракет. По их информации, баллистические цели были обнаружены радиолокационными средствами непосредственно над Киевом. Зеленский подтвердил, что Запад не предупредил Украину о ракетном ударе ВС РФ в ночь на вторник.
Американцы не предоставили Владимиру Зеленскому разведданные о российском ракетном с тем, чтобы указать зарвавшемуся главе киевского режима его место, считает доктор политических наук Андрей Манойло.
Украинский пожарный
08:37
На Украине поражены два крупнейших металлургических комбината - Минобороны

Новая дорога на ЮБК

Доехать до Южного берега Крыма от Симферополя теперь можно быстрее практически на час: для водителей и пассажиров открыли объезд Алушты. Сложную дорогу с большими перепадами высоты протяженностью 7,8 км в четыре полосы строили всего три года по поручению президента Владимира Путина в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Сдали участок со значительным опережением графика.
Открытие транспортного обхода Алушты - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
14 октября, 16:50
Новый транспортный обход Алушты: доехать до ЮБК теперь можно быстрее на час

Заповедные маршруты Крыма

В Крыму изменились правила посещения экологических троп и туристических маршрутов – теперь туристам и жителям полуострова необходимо заблаговременно оформить разрешение для походов, рассказал на этой неделе замдиректора по общим вопросам учреждения "Заповедный Крым", заместитель главного госинспектора в области охраны окружающей среды Владимир Добровольский. На данный момент открыто 25 маршрутов: 20 доступны к самостоятельному посещению, пять – с инструкторами-проводниками.
*Внесен в список террористов и экстремистов
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