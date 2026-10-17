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Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день
Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день
Продвижение Армии России в зоне спецоперации. Отмена "адских" антироссийских санкций США. Программа восстановления объектов торговли и логистики после терактов... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T21:33
2026-10-17T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Продвижение Армии России в зоне спецоперации. Отмена "адских" антироссийских санкций США. Программа восстановления объектов торговли и логистики после терактов в РФ. Порядок следования поездов в Крым и из Крыма. Непогода на полуострове и четырехметровые волны у его берегов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РФВооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, Малокатериновку – в Запорожской и Великомихайловку – в Днепропетровской. В зоне СВО уничтожены еще 1040 украинских боевиков. Также в ночь на субботу ВС РФ нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ."Адские" санкции ТрампаПрезидент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары и от 100-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Президент подчеркнул, что такое решение отвечает интересам США.Поручения ПутинаПрезидент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Поручение должно быть исполнено до 1 ноября 2026 года и далее – один раз в квартал, сообщается на сайте Кремля.Поезда в КрымПоезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 26 октября, сообщила в субботу пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.Шторм в Черном мореВ воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до четырех метров, сообщили в республиканском гидрометцентре. В течение суток 17, 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до – 25, сообщалось ранее. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
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60
главное за день, новости, общество, крым, в мире
Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день

Продвижение Армии РФ и четырехметровые волны в Черном море – главное за день

21:33 17.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Продвижение Армии России в зоне спецоперации. Отмена "адских" антироссийских санкций США. Программа восстановления объектов торговли и логистики после терактов в РФ. Порядок следования поездов в Крым и из Крыма. Непогода на полуострове и четырехметровые волны у его берегов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, Малокатериновку – в Запорожской и Великомихайловку – в Днепропетровской. В зоне СВО уничтожены еще 1040 украинских боевиков. Также в ночь на субботу ВС РФ нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский
14:59
"Банкомат Украины": в Италии возмутились попрошайничеством Зеленского

"Адские" санкции Трампа

Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары и от 100-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Президент подчеркнул, что такое решение отвечает интересам США.
Внесение в Госдуму РФ проекта бюджета на 2020-2022 годы - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
13:51
Путин поручил финансово поддержать бюджеты регионов РФ

Поручения Путина

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Поручение должно быть исполнено до 1 ноября 2026 года и далее – один раз в квартал, сообщается на сайте Кремля.
Центр Возрождение в Евпатории - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
13:21
Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах

Поезда в Крым

Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 26 октября, сообщила в субботу пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.
Президент РФ Владимир Путин
12:33
В РФ утвердят программу восстановления объектов торговли после терактов

Шторм в Черном море

В воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до четырех метров, сообщили в республиканском гидрометцентре. В течение суток 17, 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до – 25, сообщалось ранее. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
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Пожар в алуште
16:04
В Алуште загорелась пятиэтажка – что известно
 
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Заголовок открываемого материала
21:33Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день
20:46Акции протеста и погромы: что происходит в городах Франции
20:36Во сколько лет рожают в Крыму - статистика
20:20Над Черным морем и шестью регионами России за день сбили 30 украинских БПЛА
20:12В Севастополе громко - идут учения флота
19:45Противостояние Трампа с Зеленским и новая дорога на ЮБК – топ недели
19:26Симферополь накроет плотный туман – объявлено новое экстренное
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18:50Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаванию
18:31Подъем уровня рек и сход селей – крымчан предупредили об опасности
18:07Ситуация на Крымском мосту – сколько машин в очереди вечером в субботу
17:50Удары по Украине днем в субботу: что поражено
17:41Субсидии на "коммуналку" – кто имеет право и как оформить
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16:20Крымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом
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