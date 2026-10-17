Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день
Продвижение Армии РФ и четырехметровые волны в Черном море – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Продвижение Армии России в зоне спецоперации. Отмена "адских" антироссийских санкций США. Программа восстановления объектов торговли и логистики после терактов в РФ. Порядок следования поездов в Крым и из Крыма. Непогода на полуострове и четырехметровые волны у его берегов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии РФ
Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, Малокатериновку – в Запорожской и Великомихайловку – в Днепропетровской. В зоне СВО уничтожены еще 1040 украинских боевиков. Также в ночь на субботу ВС РФ нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
"Адские" санкции Трампа
Президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары и от 100-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Президент подчеркнул, что такое решение отвечает интересам США.
Поручения Путина
Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Поручение должно быть исполнено до 1 ноября 2026 года и далее – один раз в квартал, сообщается на сайте Кремля.
Поезда в Крым
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 26 октября, сообщила в субботу пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.
Шторм в Черном море
В воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до четырех метров, сообщили в республиканском гидрометцентре. В течение суток 17, 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до – 25, сообщалось ранее. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение.