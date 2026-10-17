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Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день

Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Продвижение Армии РФ и шторм в Черном море – главное за день

Продвижение Армии России в зоне спецоперации. Отмена "адских" антироссийских санкций США. Программа восстановления объектов торговли и логистики после терактов... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T21:33

2026-10-17T21:33

2026-10-17T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Продвижение Армии России в зоне спецоперации. Отмена "адских" антироссийских санкций США. Программа восстановления объектов торговли и логистики после терактов в РФ. Порядок следования поездов в Крым и из Крыма. Непогода на полуострове и четырехметровые волны у его берегов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РФВооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, Малокатериновку – в Запорожской и Великомихайловку – в Днепропетровской. В зоне СВО уничтожены еще 1040 украинских боевиков. Также в ночь на субботу ВС РФ нанесли удары по двум крупнейшим металлургическим комбинатам Украины и другим объектам ВПК. В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ."Адские" санкции ТрампаПрезидент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары и от 100-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа. Президент подчеркнул, что такое решение отвечает интересам США.Поручения ПутинаПрезидент РФ Владимир Путин поручил Кабмину утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Поручение должно быть исполнено до 1 ноября 2026 года и далее – один раз в квартал, сообщается на сайте Кремля.Поезда в КрымПоезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 26 октября, сообщила в субботу пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс". Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее. Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.Шторм в Черном мореВ воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до четырех метров, сообщили в республиканском гидрометцентре. В течение суток 17, 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до – 25, сообщалось ранее. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20261017/putin-poruchil-finansovo-podderzhat-byudzhety-regionov-rf-1160286126.html

https://crimea.ria.ru/20261017/podderzhku-uchastnikov-svo-propishut-v-natsproektakh-1160285765.html

https://crimea.ria.ru/20261017/v-rf-utverdyat-programmu-vosstanovleniya-obektov-torgovli-posle-teraktov-1160285106.html

https://crimea.ria.ru/20261017/v-alushte-zagorelas-pyatietazhka--chto-izvestno-1160288416.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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