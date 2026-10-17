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Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания
Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания
Пожар в неэксплуатируемом пятиэтажном здании в Алуште потушен. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T17:07
2026-10-17T17:07
2026-10-17T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Пожар в неэксплуатируемом пятиэтажном здании в Алуште потушен. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Сообщение о задымлении в здании по улице Виноградной поступило в субботу днем. К месту происшествия направились огнеборцы второй пожарно-спасательной части."По прибытии подразделений было установлено, что произошло возгорание кровли",– сообщили в чрезвычайном ведомтве.Всего к локализации привлекали 15 человек и четыре единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноват несправный холодильник – в Судаке произошел пожарВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годЧетыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
https://crimea.ria.ru/20261017/spasal-babushku-i-sobaku-rebenok-pogib-v-pozhare-na-urale-1160288733.html
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РИА Новости Крым
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Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания
Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - МЧС