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Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания
Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания
Пожар в неэксплуатируемом пятиэтажном здании в Алуште потушен. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T17:07
2026-10-17T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Пожар в неэксплуатируемом пятиэтажном здании в Алуште потушен. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.Сообщение о задымлении в здании по улице Виноградной поступило в субботу днем. К месту происшествия направились огнеборцы второй пожарно-спасательной части."По прибытии подразделений было установлено, что произошло возгорание кровли",– сообщили в чрезвычайном ведомтве.Всего к локализации привлекали 15 человек и четыре единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноват несправный холодильник – в Судаке произошел пожарВ Крыму на 20% выросло число смертей на пожарах за годЧетыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
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РИА Новости Крым
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пожар, алушта, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым
Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - названа причина возгорания

Пожар в пятиэтажном здании в Алуште потушили - МЧС

17:07 17.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Пожар в неэксплуатируемом пятиэтажном здании в Алуште потушен. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
"В 16:56 пожар полностью ликвидирован. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение правил при проведении огневых работ", - рассказали в ГУ МЧС России по РК.
Сообщение о задымлении в здании по улице Виноградной поступило в субботу днем. К месту происшествия направились огнеборцы второй пожарно-спасательной части.
"По прибытии подразделений было установлено, что произошло возгорание кровли",– сообщили в чрезвычайном ведомтве.
Всего к локализации привлекали 15 человек и четыре единицы техники.
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