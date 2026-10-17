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Подъем уровня рек и сход селей – крымчан предупредили об опасности - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Подъем уровня рек и сход селей – крымчан предупредили об опасности
Подъем уровня рек и сход селей – крымчан предупредили об опасности - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Подъем уровня рек и сход селей – крымчан предупредили об опасности
Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 18 и 19 октября в связи с вероятностью схода селевых потоков. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T18:31
2026-10-17T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 18 и 19 октября в связи с вероятностью схода селевых потоков. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Республике.В течение суток 17, 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до – 25, сообщалось ранее. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщалось ранее.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, подтопления территорий.Крымчан и гостей полуострова просят исключить выход в горнолесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, уделить внимание состоянию дренажных систем и ливнестоков, ограничить пребывание вблизи русел рек, в том числе и пересохших."Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества; туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период", - подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.В воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до четырех метров, сообщили ранее в республиканском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тропические ливни накроют Крым на выходныхОсень разыграется не на шутку: прогноз погоды на выходные в КрымуЛивень и 4-метровые волны обрушатся на Севастополь – экстренное предупреждение
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Подъем уровня рек и сход селей – крымчан предупредили об опасности

МЧС: в Крыму в ближайшие дни вероятен подъем уровня рек и сход селей

18:31 17.10.2026
 
© КрымавтодорСель на автодороге Ялта — Севастополь. Архивное фото
Сель на автодороге Ялта — Севастополь. Архивное фото
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 18 и 19 октября в связи с вероятностью схода селевых потоков. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Республике.
В течение суток 17, 18 и 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами, усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами до – 25, сообщалось ранее. В этой связи на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщалось ранее.
"Днем 18 октября, в течение суток 19 октября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок. В бассейнах селевых рек угроза схода селей малых объемов", - сказано в сообщении.
В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, подтопления территорий.
Крымчан и гостей полуострова просят исключить выход в горнолесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, уделить внимание состоянию дренажных систем и ливнестоков, ограничить пребывание вблизи русел рек, в том числе и пересохших.
"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества; туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период", - подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.
В воскресенье и понедельник южный циклон принесет в Крым серьезное ухудшение погоды и волны высотой до четырех метров, сообщили ранее в республиканском гидрометцентре.
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