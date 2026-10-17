https://crimea.ria.ru/20261017/podderzhku-uchastnikov-svo-propishut-v-natsproektakh-1160285765.html

Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах

Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах

Президент России Владимир Путин поручил включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T13:21

2026-10-17T13:21

2026-10-17T13:21

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владимир путин (политик)

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нацпроекты в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Поручение дано правительству РФ совместно с Госфондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Доклад необходимо представить до 1 февраля 2027 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.За три года с момента открытия филиала госфонда "Защитники Отечества" в Крыму помощь получили 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей, сообщал ранее руководитель филиала Владимир Трегуб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобилиВ Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВО"Здоровье СВОиx": какую помощь призван оказать новый проект

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", владимир путин (политик), новости, нацпроекты в россии