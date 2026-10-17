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Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах
Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах
Президент России Владимир Путин поручил включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T13:21
2026-10-17T13:21
2026-10-17T13:21
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государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Поручение дано правительству РФ совместно с Госфондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Доклад необходимо представить до 1 февраля 2027 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.За три года с момента открытия филиала госфонда "Защитники Отечества" в Крыму помощь получили 22 тысячи ветеранов СВО и членов их семей, сообщал ранее руководитель филиала Владимир Трегуб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветераны СВО с инвалидностью получают автомобилиВ Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВО"Здоровье СВОиx": какую помощь призван оказать новый проект
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новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", владимир путин (политик), новости, нацпроекты в россии
Поддержку участников СВО пропишут в нацпроектах
Путин поручил включить реализацию мероприятий по поддержке участников СВО в нацпроекты