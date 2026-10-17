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Отыграл свое: какая судьба ждет Зеленского - РИА Новости Крым, 17.10.2026
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Отыграл свое: какая судьба ждет Зеленского
Отыграл свое: какая судьба ждет Зеленского - РИА Новости Крым, 17.10.2026
Отыграл свое: какая судьба ждет Зеленского
Владимир Зеленский уже отыграл свое, надежно спрятаться и спокойно жить после завершения политической карьеры ему вряд ли удастся. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 17.10.2026
2026-10-17T07:01
2026-10-17T07:01
владимир зеленский
украина
политика
мнения
дмитрий журавлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уже отыграл свое, надежно спрятаться и спокойно жить после завершения политической карьеры ему вряд ли удастся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Зеленский ранее в интервью британским СМИ в ответ на вопрос, каким он видит свое политическое будущее, выдал целый спектр эмоций – от растерянности и испуга до смятения и истерического смеха.По словам политолога, перед главой киевского режима стоит проблема не просто спрятаться после краха, но и спрятаться так, чтобы "еще какое-то время пожить"."Не любят его многие, скажем мягко. Значит, нужна какая-то защита. А кто его защищать будет, кому он нужен? Он свое отыграл. И те огромные капиталы, которые он вывозил все эти годы, наверняка кто-то захочет прикарманить", – убежден эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на негоЗеленскому пора уходить – Маск"Крыса, загнанная в угол, опасна": политолог о киевском режиме
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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владимир зеленский, украина, политика, мнения, дмитрий журавлев
Отыграл свое: какая судьба ждет Зеленского

Вряд ли кто-то в Европе будет спасать Зеленского – политолог

07:01 17.10.2026
 
© REUTERS Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© REUTERS Yves Herman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уже отыграл свое, надежно спрятаться и спокойно жить после завершения политической карьеры ему вряд ли удастся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.
Зеленский ранее в интервью британским СМИ в ответ на вопрос, каким он видит свое политическое будущее, выдал целый спектр эмоций – от растерянности и испуга до смятения и истерического смеха.
"Конечно, он (Зеленский – ред.) чувствует страх и стратегическую неуверенность. Ему надо спрятаться хорошо и глубоко. Но когда, как и с чьей помощью? Захотят ли британцы спасать Зеленского после его краха? Моральных обязательств перед ним они точно не испытывают. Тогда куда бежать? При таких капиталах, как у него, спрятаться невозможно. Такие деньги всегда оставляют след", - сказал Журавлев.
По словам политолога, перед главой киевского режима стоит проблема не просто спрятаться после краха, но и спрятаться так, чтобы "еще какое-то время пожить".
"Не любят его многие, скажем мягко. Значит, нужна какая-то защита. А кто его защищать будет, кому он нужен? Он свое отыграл. И те огромные капиталы, которые он вывозил все эти годы, наверняка кто-то захочет прикарманить", – убежден эксперт.
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Владимир ЗеленскийУкраинаПолитикаМненияДмитрий Журавлев
 
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