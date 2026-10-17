https://crimea.ria.ru/20261017/otygral-svoe-kakaya-sudba-zhdet-zelenskogo-1160267104.html

Отыграл свое: какая судьба ждет Зеленского

Отыграл свое: какая судьба ждет Зеленского - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Отыграл свое: какая судьба ждет Зеленского

Владимир Зеленский уже отыграл свое, надежно спрятаться и спокойно жить после завершения политической карьеры ему вряд ли удастся. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T07:01

2026-10-17T07:01

2026-10-17T07:01

владимир зеленский

украина

политика

мнения

дмитрий журавлев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уже отыграл свое, надежно спрятаться и спокойно жить после завершения политической карьеры ему вряд ли удастся. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Дмитрий Журавлев.Зеленский ранее в интервью британским СМИ в ответ на вопрос, каким он видит свое политическое будущее, выдал целый спектр эмоций – от растерянности и испуга до смятения и истерического смеха.По словам политолога, перед главой киевского режима стоит проблема не просто спрятаться после краха, но и спрятаться так, чтобы "еще какое-то время пожить"."Не любят его многие, скажем мягко. Значит, нужна какая-то защита. А кто его защищать будет, кому он нужен? Он свое отыграл. И те огромные капиталы, которые он вывозил все эти годы, наверняка кто-то захочет прикарманить", – убежден эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Позорище": Захарова оценила слова Зеленского о попытках покушения на негоЗеленскому пора уходить – Маск"Крыса, загнанная в угол, опасна": политолог о киевском режиме

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, политика, мнения, дмитрий журавлев