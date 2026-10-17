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Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях Украины

Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях Украины - РИА Новости Крым, 17.10.2026

Освобождены еще четыре населенных пункта в трех областях Украины

Армия России взяла под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2026

2026-10-17T12:47

2026-10-17T12:47

2026-10-17T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.В военном ведомстве доавили, что подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малокатериновку в Запорожской области."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Малокатериновка Запорожской области", - говорится в сообщении.Также сообщается, что подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над Великомихайловкой Днепропетровской области.Ранее в пятницу Путин сообщил, что с начала года российские военные освободили 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости сво, украина, запорожская область, харьковская область, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии